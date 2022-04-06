威力彩連14槓！明飆6.1億　4星座、4生肖有望變富翁

▲威力彩頭獎連14槓。（示意圖／記者陳依旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

威力彩頭獎連14槓龜，下期（周四開獎）上看6.1億元。對此，清水孟國際塔羅小孟老師今天（6日）在臉書表示，4星座 「魔羯、天秤、牡羊、射手」，以及4生肖「兔、牛、狗、蛇」中獎率提升。

第4名：魔羯座

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火星落入水瓶座命宮，水瓶座4月7日財氣非常旺盛，火星為火，若可以在下注前穿著紅衣，或者拿紅筆在白紙上畫一個圈，圈圈裡再寫下自己的生日，然後摺起來放入包包再去下注，能得到火星的加持，助你財運由黑翻紅。

第3名：天秤座

天秤座火星進入5宮，顯示偏財運勢旺盛，4月7日下注時，可尋找投注站有火的餐廳，如火鍋店、燒烤店、鐵板燒等，就能吸收到強大火星能量，說不定就會因此變成億萬富翁。

第2名：牡羊座

木星進入命宮，顯示牡羊座座很有外出運，4月7日可到異地買彩劵，或者不同鄉鎮來購買威力彩、大樂透，購買完之後再回家，冥想森林裡堆滿金銀財寶，森林代表木星，金銀財寶代表中獎後財氣噴發。

第1名：射手座

射手座木星入偏財宮，顯示你的偏財運勢大旺，財運旺盛，財氣灌注全身，建議您可以買一張金色色紙放在身上，可以讓財氣不斷噴發。

財位：正東方

建議尋找住家或工作地東方的投注站，能讓你財庫飽滿。

財運能量最強時間：

早上07：00-11：00

晚上17：00-19：00

幸運生肖：

兔、牛、狗、蛇