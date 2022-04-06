碧潭驚傳「魚鉤釣人」！情侶踩天鵝船慘中招　他甩竿釀禍下場曝

▲情侶在碧潭踩天鵝船遊湖，遭岸邊釣客甩竿飛出的魚鉤勾進小腿。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者劉昌松／台北報導

台北林姓女子年初和男友到新店碧潭乘坐天鵝船，正在感受湖光山色的浪漫時，林女突然感到小腿一陣劇痛，低頭一看，白皙的腿被魚鉤刺進，緊急送醫花了一個小時才將魚鉤取出，警方找到惹禍的是劉姓釣客，依傷害罪送辦，但在台北地檢署傳喚雙方出庭釐清案情前，雙方達成和解，林女撤告，檢察官6日處分不起訴劉姓釣客。

警方獲報，1月9日下午4時許，林姓女子與男友趁著週日天氣好，相約到新北市新店區碧潭風景區遊玩，2人乘坐天鵝船遊潭，往較少遊客前往的區域前進，沒想到行駛到一半，男友突然感到小腿灼熱不適，林女更慘，小腿劇痛，約有6個魚鉤用紅繩串著，其中一個魚鉤倒勾進她白皙小腿肉裡。

▲林女小腿劇痛遭6個紅繩串著的魚鉤甩中。（資料照／記者陳以昇翻攝）

救護人員獲報趕抵，發現魚鉤深入小腿1公分，經送往新店慈濟醫院，急診醫生花了近一個小時才將魚鉤取出，情侶到警局提告傷害，警方循線找到劉姓釣客疑似甩竿時沒注意，讓魚鉤直接朝向情侶乘坐的天鵝船飛去而釀禍。

林女男友在PTT貼文，質疑新北市政府應該劃分區域，將釣魚及踩天鵝船分開，劉姓釣客則認為事發區域應該是禁止天鵝船進入，雙方各執一詞，但是根據新北市碧潭風景特定區水域遊憩活動管理辦法第四條，在水域所劃定之特定區域，從事遊樂泛舟、釣魚等有益身心之遊憩活動。釣客行為並無不法。最後雙方達成和解撤告，檢察官直接將全案不起訴。