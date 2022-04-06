快訊／北市16校7900師生停課！北投內湖2校最嚴重　柯文哲：鼓勵遠距教學

記者杜冠霖／台北報導

本土疫情延燒，北市6日新增校園案例遍布3所學校，其中北投和內湖某兩間國小的群聚較為嚴重，北投某國小已有11人確診，為柔道隊及補習班群聚；內湖某國小已有5名學生，均為同一補習班，台北副市長黃珊珊表示，兩校均已進行全校停課，會再做進一步採檢，目前補習班接觸的狀況比較嚴重，而非在學校群聚。

台北市北投區某國小5日表示，校內一名學生發燒檢查後，呈PCR陽性反應確診，因此預防性停課，並啟動線上課程教學，以利學校環境清消作業。6日北市府證實，該校有11人確診，包含9名學生1名教練1名職員，將停課到4月11日。

校方表示，5日上午接獲家長告知學生因發燒至醫院檢查後，呈PCR陽性反應確認。另有其他案例追蹤中。起初針對疫情狀況，規劃6日（三）預防性停課1天。據悉，該明確診學生有參加管樂團及柔道隊，因此有跨班感染的風險，稍早發現另名被匡列的學生確診。

對於校園防疫，台北市長柯文哲表示，目前臺北市有16校（包含全校停課7校，部分班級停課9校），總計7909人（師生）停課，鼓勵每間學校可以遠距教學就採用遠距教學，畢竟演練那麼久了，還沒有停課的學校也可以開始演練了，因應未來疫情可能再升溫，所有不戴口罩的活動能減就減，不會強制禁止。

▼台北副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

