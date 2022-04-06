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社會 社會焦點 保障人權

低胸女荷官舉手「投降」！線上博弈集團被抄　每天賭金上千萬

記者鄧木卿／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心日前在一棟辦公大樓破獲13名低胸女荷官透過網路主持百家樂的賭博直播中心，該賭博集團不但藏身多層樓、多道電子鎖管控，且底薪、獎金、勞健保等全是企業化經營，線上博弈已經營半年，每天上千萬賭金流通，曾有單局下注500萬元的最高紀錄，警方呼籲賭博罪已經從社維法提高至刑法，透過網路、現場沒有賭金一樣觸法，除了將林嫌等16人送辦外，更會追查幕後負責人。

▲▼刑事局破獲一處大型線上博奕直播機房，低胸女荷官線上嚇得高舉雙手，該機房每天賭金上千萬元。（圖／民眾提供）

▲刑事局破獲一處大型線上博弈直播機房，低胸女荷官嚇得高舉雙手，該機房每天賭金上千萬元。（圖／民眾提供）

▲▼刑事局破獲一處大型線上博奕直播機房，低胸女荷官線上嚇得高舉雙手，該機房每天賭金上千萬元。（圖／民眾提供）

刑事局第六大隊會同台中、彰化和嘉義市警方日前晚間前往台中市一棟辦公大樓攻堅，現場有13名女荷官身著暴露清涼服飾正在進行線上直播，女荷官們嚇得全都高舉雙手，現場逮捕28歲林姓負責人等16人，查扣牌組59組、平板9台、麥克風12個、電腦主機27個、電視6組、攝影機6台、班表1批、電腦螢幕42台、行動電話56支、洗牌機1台、導演機7台、wifi分享器3台等賭博機房設備。

▲▼刑事局破獲一處大型線上博奕直播機房，低胸女荷官線上嚇得高舉雙手，該機房每天賭金上千萬元。（圖／民眾提供）

警方發現該賭博機房分工精確，同時藏在同棟大樓內多層樓，分別設立多道電子鎖，該集團訂定公司規章，律定員工薪資制度，設有「底薪」、「考核」、「全勤」、「勞健保補貼」、「餐費」及「夜班津貼」等福利，三班制24小時以企業化經營管理，提供賭客下注對賭。

▲▼刑事局破獲一處大型線上博奕直播機房，低胸女荷官線上嚇得高舉雙手，該機房每天賭金上千萬元。（圖／民眾提供）

該集團聲稱「真人百家樂」、「現金儲值1:1女荷官直播開牌」、「帳務穩定不怕不出金」等噱頭吸引賭客下注，賭客可從直播畫面觀覽閒家、莊家開牌局數、下注人數及賭金，打造逼真場景，讓賭客宛如身歷其境，已經營半年，每天下注金額上千萬元，曾有單局下注500萬元的嚇人數字。

▲▼刑事局破獲一處大型線上博奕直播機房，低胸女荷官線上嚇得高舉雙手，該機房每天賭金上千萬元。（圖／民眾提供）

警方表示，博弈業者透過線上遊戲牟取暴利，已成為黑幫新興獲利的趨勢，衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪等問題嚴重，因此必須斬斷犯罪集團金流，此外，立法院已三讀通過賭博罪修法，透過電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方式賭博者，已由原本觸犯社會秩序維護法改為涉犯刑法第266條，呼籲民眾切勿沉迷賭博，全案將林嫌等16人以賭博罪現行犯移請台中地檢署偵辦。

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