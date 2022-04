講不聽！波蘭記者怒貼照　再酸「告訴我你住高雄」見1行徑開轟

Tell me you’re living in @KaohsiungCity without telling me you’re living in Kaohsiung. pic.twitter.com/xRTONqeR6J

記者施怡妏/綜合報導

居住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特抱怨,高雄機車騎士騎到人行道上,還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路,這讓高雄市長陳其邁怒下令嚴格執法取締。不過,Tomasz Śniedziewski今(1)日又氣炸發文,依然有民眾在人行道上騎機車,旁邊甚至還有媽咪推著嬰兒車,看起來超危險。

Tomasz Śniedziewski在推特發文,請大家用一張照片告訴所有人「我住高雄」,接著他貼出一張騎士在人行道上騎機車的照片,「不必說出來,就能讓我知道你住在高雄」,並標記高雄市政府的官方推特帳號,令他超無言。最諷刺的是,騎士旁邊還有一名媽咪,用嬰兒車推著孩子通過,如果一不小心可能就會撞上,相當危險。

Tomasz Śniedziewski上個月罕見在推特發文抱怨,高雄人行道上的機車飆速問題不僅很讓人困擾,也是嚴重錯誤的行為。他還附上一段5秒鐘的影片,只見一名機車騎士飛速行駛過人行道,過程中一度因為路面高低落差,連人帶車偏移了一下,接著從掌鏡的Tomasz Śniedziewski旁邊衝過去,畫面看起來十分驚險。

對於波蘭記者抱怨高雄機車族騎車生態,陳其邁下令嚴格執法取締,並強調「這個一定要嚴加來取締,保障行人的安全,尤其也有很多身障朋友在使用,以影片上騎車那麼快的一個速度,這是非常危險,很不應該」。

交通大隊表示,經統計去年取締機車行駛人行道計14480件,今年統計至2月共取締2131件,平均一天約35至36件,警方將持續執法以維護用路人權益,同時提醒並呼籲民眾遵守交通規則,共同維持良好的交通環境,另如有停車需求,需經過人行道,建議以牽行方式移動。

I don’t like to use Twitter to complain but really, the plague of scooter racing on #Kaohsiung pavements is seriously wrong and I wish @KaohsiungCity finally noticed and addressed the problem. pic.twitter.com/1PoUJI2Q7B