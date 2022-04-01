講不聽！波蘭記者怒貼照　再酸「告訴我你住高雄」見1行徑開轟

Tell me you’re living in @KaohsiungCity without telling me you’re living in Kaohsiung. pic.twitter.com/xRTONqeR6J — Tomasz Śniedziewski (@TSniedziewski) April 1, 2022

記者施怡妏／綜合報導

居住在高雄的波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特抱怨，高雄機車騎士騎到人行道上，還對行人按喇叭、從後方催油門逼讓路，這讓高雄市長陳其邁怒下令嚴格執法取締。不過，Tomasz Śniedziewski今（1）日又氣炸發文，依然有民眾在人行道上騎機車，旁邊甚至還有媽咪推著嬰兒車，看起來超危險。

Tomasz Śniedziewski在推特發文，請大家用一張照片告訴所有人「我住高雄」，接著他貼出一張騎士在人行道上騎機車的照片，「不必說出來，就能讓我知道你住在高雄」，並標記高雄市政府的官方推特帳號，令他超無言。最諷刺的是，騎士旁邊還有一名媽咪，用嬰兒車推著孩子通過，如果一不小心可能就會撞上，相當危險。

Tomasz Śniedziewski上個月罕見在推特發文抱怨，高雄人行道上的機車飆速問題不僅很讓人困擾，也是嚴重錯誤的行為。他還附上一段5秒鐘的影片，只見一名機車騎士飛速行駛過人行道，過程中一度因為路面高低落差，連人帶車偏移了一下，接著從掌鏡的Tomasz Śniedziewski旁邊衝過去，畫面看起來十分驚險。

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對於波蘭記者抱怨高雄機車族騎車生態，陳其邁下令嚴格執法取締，並強調「這個一定要嚴加來取締，保障行人的安全，尤其也有很多身障朋友在使用，以影片上騎車那麼快的一個速度，這是非常危險，很不應該」。

交通大隊表示，經統計去年取締機車行駛人行道計14480件，今年統計至2月共取締2131件，平均一天約35至36件，警方將持續執法以維護用路人權益，同時提醒並呼籲民眾遵守交通規則，共同維持良好的交通環境，另如有停車需求，需經過人行道，建議以牽行方式移動。