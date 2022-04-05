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被當盤子敲？烏石港龍蝦喊1700元結帳卻翻倍　女店長現身回應了

▲▼烏石港吃海鮮被當盤子。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友在烏石港吃海鮮，結帳才發現龍蝦的價格翻倍。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友趁著連假到宜蘭烏石港某海鮮餐廳用餐時，發現點了一桌菜竟要價6000多元，其中的龍蝦本來報價1500多元，結帳時竟變3000多元，讓宜蘭在地人看到都直呼「盤子」。對此，該餐廳的老闆娘也出面表示，所有的活體海鮮都是現秤，價格也公開透明，無奈消費者事後才在網路上發文指控。

該名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，店家抓起龍蝦時報價1700多元，並願意少算2兩的價錢，談好報價1500多元，螃蟹也會給予優惠。事後，餐桌上的1隻龍蝦、1隻沙母咖哩蟹、1盤中卷、1鍋用龍蝦頭煮的味噌湯及店家送的炒青菜，結帳竟要6000多元，讓他們難以接受。

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原PO說，「問了一下結帳的人才說龍蝦是3000多」，「漁港照理來說吃海產不是最便宜嗎？怎麼搞的好像在山上吃海產？人生第一次被當盤子就獻給烏石港了。」

▲▼烏石港吃海鮮被當盤子。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO全文如上。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

對此，該間海產餐聽的黃姓女店長透過《東森新聞》表示，客人點的是「本港龍蝦」，每兩150元，通常一隻會有15兩，要價4600多元。另外，她們都有現場秤重，價格也標示在一旁的牆壁上，「今天如果說一隻龍蝦10幾兩的話，這麼小怎麼做兩道菜？」

黃姓女店長說，她們的價格都是公開透明，「今天你去外面的市場買這麼大一隻龍蝦，也不可能是1500、1700（元），所以我們絕對沒有說一隻活體龍蝦做起來是1500、1700（元）」，且用餐時客人也都沒有反應任何情況，認為疫情時生意難做，希望消費者可以現場多做溝通。

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