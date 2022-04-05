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蔡英文跟奧運金牌「麟洋配」同台　承諾當選手最強後盾

▲▼總統蔡英文5日出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文5日出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文5日出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」時，跟東京奧運金牌選手王齊麟、李洋同台。蔡英文致詞時表示，未來會持續投入資源，充實體育基礎建設，也提供選手完善的支持，當選手最強的後盾。

蔡英文說，去年東京奧運，台灣創下史上最好的成績，特別是在羽球項目，「麟洋組合」奪下男雙金牌，相信那一個晚上，大家都非常振奮，也非常難忘。

蔡英文表示，東京奧運前，台灣的羽球風氣就已經很興盛，奧運後更是有越來越多人想要加入羽球的行列，這顯示出奧運成績帶來全民體育的熱潮。

蔡英文指出，今天是第50屆「世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕典禮」，從1972年開辦到現在，參加的人數越來越多，規模也越來越盛大，「這一屆的參與者，已經超過2千人，是國內最大的羽球業餘比賽」。

蔡英文表示，這個活動叫做「清晨盃」的原因，是因為一開始舉辦的時候，是由上班族利用上班前6點到8點的時間來進行比賽，「可以這麼早起參加比賽，想必是真的很喜歡羽球的人」。

蔡英文指出，目前我們的羽球運動人口高達300萬人，隨著整體運動風氣興盛，不僅讓大家身心更健康，享受運動帶來的快樂，也能讓我們在廣大的運動人口中，培育出更優秀的選手。

蔡英文強調，未來政府會繼續努力，支持各級的體育發展，包括場館和設備，從學校到社區，政府都會持續投入資源，充實體育的基礎建設，讓大家都能享受更好的運動環境；同樣的，政府也會為選手提供最完善的支持，當選手最強的後盾。

▼總統蔡英文5日出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」跟東京奧運金牌選手王齊麟、李洋同台。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文5日出席「2022年第50屆世界清晨盃暨吳文達紀念盃羽球錦標賽開幕活動」。（圖／總統府提供）

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