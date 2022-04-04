「看清中國政權本質」　吳釗燮：台灣不分黨派不接受專制統治

▲外交部長吳釗燮。（資料照／外交部提供）

記者陶本和／台北報導

外交部長吳釗燮近日接受希臘媒體「焦點報」（ESTIA）專訪時表示，台灣位於中國極權威脅的民主最前線，台灣堅定守護自由民主的生活方式，台灣人民不分族群、黨派，最大的共識就是不接受中國專制統治。

希臘媒體「焦點報」（ESTIA）分別於3月27日、4月3日以「台灣面臨中國軍事威脅」為題，於頭版、全版篇幅刊登吳釗燮的專訪內容。吳釗燮在訪問中表示，台灣面臨中國軍事威脅相當嚴峻，且中國經常進行「灰色地帶戰術」，頻繁派遣軍機擾台。

吳釗燮指出，台灣致力提升自我防衛能力，發展不對稱作戰能力，建立嚇阻所需的軍事力量，台灣對抗中國挑戰的底線，就是蔡英文於2021年國慶演說中提出的「四個堅持」，台灣堅定守護自由民主的生活方式，絕對不會屈服於中國的威嚇脅迫。

吳釗燮表示，國際社會已經意識到台海和平穩定的重要性，過去一年各國領袖會議、2+2會議提及台海議題超過20次，今年美日峰會、日澳峰會與英澳2+2會議，也再度強調此事，這顯示台海情勢成為全球關注的焦點。

對於兩岸關係的發展，吳釗燮表示，香港情勢讓台灣人看清中國政權的邪惡本質，中國踐踏香港民主人權與威嚇台灣，都與其宣傳的「一國兩制」背道而馳，台灣人有非常深刻的體認，因此不分族群、黨派，最大共識就是不接受中國的專制統治。

在台灣與歐洲關係上，吳釗燮表示，台灣、歐盟與會員國共享自由、民主及人權價值，台灣位處民主陣營對抗威權擴張的最前線，期盼歐盟與歐洲各國發聲，增進全球民主同盟的團結與韌性。

由於歐洲近來對亞太安全與中國崛起日益關切，吳釗燮表示，台灣與歐洲可以進行交流，去年10月訪問歐洲時，在斯洛伐克、捷克發表演說，就有分享他對於中國、亞太情勢的觀察，與對抗假訊息的經驗。