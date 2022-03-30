　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投降主義盛？　吳釗燮：很氣立法院「總有人不站在台灣立場講話」

▲▼吳釗燮今天中午接受網路節目專訪。（圖／Yahoo TV提供）

▲吳釗燮今天中午接受網路節目專訪。（圖／Yahoo TV提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮30日接受網路節目Yahoo TV「齊有此理」專訪，驚吐真心話自爆說，台灣在國際上被中國打壓得很慘，可是立法院裡面總有人不站在台灣這方，讓人很傷心，「很氣啊」，好像從前線殺敵回來還要被丟東西，且那些聲音永遠不會去指責施壓的國家。

主持人王時齊今天問及，吳釗燮如何看待國內類似「投降主義」的言論？吳坦言，一個民主國家裡面，有各式各樣不同的聲音，在烏克蘭承受俄羅斯的攻擊之前，他們國內也有不同的聲音，那種聲音是自然的，但是當一個國家對我們的威脅已經增到必須認真看待的時候，這種聲音會被另外一個聲音所取代，就是必須扛起自己的防衛責任。

吳釗燮話鋒一轉說，外交部不只要面對媒體，也要面對立法院，「立法院的這一關，其實對我們來講，都是很傷心的事情啦」，一方面台灣在國際上被中國打壓得很慘，可是當台灣面對一波又一波的衝擊時，立法院裡面總是會有人「不是站在我們自己台灣的立場來講話」，這是很令人傷心的事情。

王時齊追問，所以吳釗燮常常在立法院氣到？吳直言，「很氣啊」，好像是他們在戰場前線殺敵，廝殺回來要休養生息的時候，後面總是有人拿著什麼東西要丟他們，覺得他們做不好，可是永遠不會去指責那些對台灣施加壓力的國家，「我想這個是不好的」。

►痘肌蜜糖「靈芝水」200ml才550元！

ET快訊
陳時中要基隆「類普篩」　指揮中心：鎖定36萬人口
章子怡悼念東航墜機「用錯詞」　10字惹議慘被酸
大S還沒離婚　隊友爆「曾交往台灣演員」！具俊曄撂重話
全台縣市確診足跡一次看！　不明傳播鏈暴增19條
快訊／北市警局公布122中高階幹部異動　少年隊長由他接任
快訊／2代課老師確診！　全校1541人快篩3人陽
桃園29歲男被螞蟻咬　「嘴唇發黑」送醫死亡
一圖看懂清明連假天氣！　這2天「濕又冷」3區雨勢最猛烈
剛送走慢慢...洛威拿「六六」也突離世　媽媽哭了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

盼成高雄首位會計師議員　余宗熹邀趙天麟拜票：守住專業一席

「教召應轉在地生活化」　阮昭雄推：防災納入全民國防

快訊／陳信瑜公然輔選黃珊珊只記過1次　議員怒批：市府一起爛

快訊／清零或共存？　柯文哲預言：政府還剩5天可以思考

趙士強推薦「屏東縣最適合的第四棒」　周春米有信心強棒出擊

快訊／北市行政中立調查爆案外案　勞動局長竟鼓吹工會罷工

投降主義盛？　吳釗燮：很氣立法院「總有人不站在台灣立場講話」

快訊／4月中旬若沒合併升格　民進黨佈局新竹、彰化規劃曝光

校園連爆師生確診！北市5校393人停課　最慢4月8日才復課

民進黨誰參選雙北、桃園、台中？　林錫耀揭最新佈局進度

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

「顏藝女娃」吃果凍表情失控　戲劇性嘴撕封膜猙獰翻白眼

見男人被抱惡霸犬吃醋狂叫　渾圓背影氣炸抖肉超反差萌

威爾史密斯初嚐台灣經典小吃　鳳梨酥一咬秒吐嚇壞主持人XD

持有僅9個月！530萬→1040萬　高雄老公寓竟翻倍賣掉

學長大聲公告白！學妹：不要　他一秒翻臉「何必單戀一枝花」

盼成高雄首位會計師議員　余宗熹邀趙天麟拜票：守住專業一席

「教召應轉在地生活化」　阮昭雄推：防災納入全民國防

快訊／陳信瑜公然輔選黃珊珊只記過1次　議員怒批：市府一起爛

快訊／清零或共存？　柯文哲預言：政府還剩5天可以思考

趙士強推薦「屏東縣最適合的第四棒」　周春米有信心強棒出擊

快訊／北市行政中立調查爆案外案　勞動局長竟鼓吹工會罷工

投降主義盛？　吳釗燮：很氣立法院「總有人不站在台灣立場講話」

快訊／4月中旬若沒合併升格　民進黨佈局新竹、彰化規劃曝光

校園連爆師生確診！北市5校393人停課　最慢4月8日才復課

民進黨誰參選雙北、桃園、台中？　林錫耀揭最新佈局進度

快訊／聯亞UB-612疫苗臨床試驗數據　獲美醫學權威期刊肯定！

文在寅卸任前恐留汙點？妻子高額「治裝費」　遭疑濫用總統特別費

陳時中要基隆「類普篩」　指揮中心：鎖定36萬人口、一週內執行完成

《單身》文世勳對她一見鐘情！合體眼神超有愛　網暴動：拜託交往

台塑目標2030年減碳35%　盼台灣電力備轉容量可達15%

義美食品慶88歲生日　高志明：生醫大樓10月落成啟用

不斷更新／疫情多點爆發「燒進校園」　全台17校宣布停課

【廣編】炎亞綸成為醫美龍頭新代言人大秀腹肌

交往AA制「結婚討1間房」被拒　她見男友存款秒分手：浪費5年青春

塞內角測試羅薩？助總：失投而已　開幕4連戰輪值有底

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

政治熱門新聞

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

快訊／北市曝5大張確診足跡　曾去藏壽司、麥當勞、特力屋

陳時中公布中和公寓群聚案地址　侯友宜：給確診者多點空間

北市老天祿、鼎泰豐、ZARA有確診足跡

LIVE／蔡英文正式提名南投、宜蘭縣長　蔡培慧、江聰淵出線

市府轉運站偷窺男竟是王欣儀助理

快訊／北市中山某高職生、中正某國小附幼生確診

林淑芬：「處女膜」壓迫女性　衛福部該研議改中性名稱

北市中正區某國小「外聘舞蹈老師」確診

快訊／永和確診女匡列破百人！連3天搭捷運　足跡跨雙北6區

台青帶黃河水混濁水溪！他一句突破盲點

圖／才23歲！國民黨「最美執行長」曝光　誓言改革藍營

陳信瑜涉助選黃珊珊　北市這樣說

快訊／中和公寓清空　侯友宜證實：再篩出2名陽性個案

更多熱門

相關新聞

美國家民主基金會訪台　陸外交部回應

美國家民主基金會訪台　陸外交部回應

美國「國家民主基金會」會長威爾森（Damon Wilson）近日訪台，總統蔡英文會見稱，期待和國家民主基金會共同分享經驗，一起強化民主韌性。大陸外交部新聞發言人30日回應，民進黨和號稱「第二中情局」的「美國國家民主基金會」狼狽為奸，試圖上演「『台獨』綁架民主」的鬧劇，只會再次自取其辱。

中俄外長安徽進行會談 王毅：雙方發展雙邊關係方向更加堅定

中俄外長安徽進行會談 王毅：雙方發展雙邊關係方向更加堅定

賑濟烏克蘭專戶達9.05億　倒數兩天關帳要捐要快

賑濟烏克蘭專戶達9.05億　倒數兩天關帳要捐要快

美國防報告再提中俄威脅　陸外交部回應

美國防報告再提中俄威脅　陸外交部回應

美智庫報告揭陸打壓台灣　外交部：譴責中國錯誤引用聯大決議

美智庫報告揭陸打壓台灣　外交部：譴責中國錯誤引用聯大決議

關鍵字：

外交部吳釗燮

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／全台17校停課　疫情燒進校園

快訊／失聯第4天找到了！蔡進國尋獲已無生命跡象

汪小菲深夜開嗆小S「藥又吃多了？」

快訊／今日暴增56例本土、另增107境外移入

小S「親回32字」反擊汪小菲　1段話超高EQ

快訊／新北爆全新變異株　足跡遍佈711、全家、全聯、大潤發、家樂福

小S被罵「老公許雅鈞罕見發聲了」！霸氣1句話護妻

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

存款沒百萬　3大魔王逼成月光族

19歲男開媽媽特斯拉「連撞9車」！起底是羅時豐么兒

快訊／和碩前副總裁蔡進國尋獲地點曝！

逼汪小菲崩潰「小S原話全文曝光」！1段話戳中痛處

獨／《黑澀會》玉兔結婚了！　點頭嫁型男導演

謝忻私照雙重外洩…嫌犯竟是「身邊人」　謝忻傷透心

即／確診者參加進香活動！南投足跡曝

更多

最夯影音

更多
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲
虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

虎鯨靠海浪＋風力擱淺海灘　岸邊潛伏！捕捉2海獅幼崽

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

環島遇小狗坐路邊大哭求救　 他跟著追向前「屍臭味撲來」

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

黑狗腳抬高「小號對準馬桶」　自學沒人教！網讚：比男人準

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面