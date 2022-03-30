投降主義盛？　吳釗燮：很氣立法院「總有人不站在台灣立場講話」

▲吳釗燮今天中午接受網路節目專訪。（圖／Yahoo TV提供）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮30日接受網路節目Yahoo TV「齊有此理」專訪，驚吐真心話自爆說，台灣在國際上被中國打壓得很慘，可是立法院裡面總有人不站在台灣這方，讓人很傷心，「很氣啊」，好像從前線殺敵回來還要被丟東西，且那些聲音永遠不會去指責施壓的國家。

主持人王時齊今天問及，吳釗燮如何看待國內類似「投降主義」的言論？吳坦言，一個民主國家裡面，有各式各樣不同的聲音，在烏克蘭承受俄羅斯的攻擊之前，他們國內也有不同的聲音，那種聲音是自然的，但是當一個國家對我們的威脅已經增到必須認真看待的時候，這種聲音會被另外一個聲音所取代，就是必須扛起自己的防衛責任。

吳釗燮話鋒一轉說，外交部不只要面對媒體，也要面對立法院，「立法院的這一關，其實對我們來講，都是很傷心的事情啦」，一方面台灣在國際上被中國打壓得很慘，可是當台灣面對一波又一波的衝擊時，立法院裡面總是會有人「不是站在我們自己台灣的立場來講話」，這是很令人傷心的事情。

王時齊追問，所以吳釗燮常常在立法院氣到？吳直言，「很氣啊」，好像是他們在戰場前線殺敵，廝殺回來要休養生息的時候，後面總是有人拿著什麼東西要丟他們，覺得他們做不好，可是永遠不會去指責那些對台灣施加壓力的國家，「我想這個是不好的」。