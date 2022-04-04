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威力彩今晚飆5.8億！這些人財運超旺　「3星座」衰爆別亂買

▲▼台灣彩券擴大加碼，由台彩董事黃志宜、台彩總經理謝志宏共同宣布，從中秋到雙十國慶，包含威力彩、大樂透、賓果賓果、今彩539、39樂合彩總計加碼8.4億元。除此之外，也將在9/2推出小精靈、大麻將及烤肉趣三款主題刮刮樂來刺激買氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲就看今晚！威力彩頭獎金額上看5.8億。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導

威力彩連槓13期，今（4日）頭獎金額上看5.8億，晚間將開出幸運得主！對此，清水孟國際塔羅小孟老師今在臉書點名「3星座」，在這個月份財運下滑，容易有破財危機；不過小孟老師也表示「4星座、4生肖」財運旺，有機會抱回大獎，趕快來看看自己上榜沒？

4月大破財3星座：

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第三名：魔羯座

魔羯座受到冥王星所牽滯，4月財運下滑，千萬不可以隨意投資股票期貨，當心投資失利有套牢風險，建議您可放一顆白色小石頭可以扭轉運勢。

第二名：處女座

處女座的朋友，4月容易花在朋友聚會或者到戶外走動忍不住看見心儀的物品，受不了誘惑就亂買，建議您放一張黃色色紙能幫你開財運，讓你好運旺旺來。

第一名：金牛座

金牛座受到天王星影響,容易有突發破財產生，譬如交通罰款、手機壞掉，或者家中物品必需維修等。建議列印一張蘋果圖片，隨身攜帶，代表平安，就能化解危機。

▲▼威力彩，彩券，台彩。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩。（圖／記者許力方攝）

4星座財運旺，有抱回大獎：

第四名：水瓶座

4月4日火星與土星在水瓶元辰宮，所以水瓶座能夠「突發偏財」且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。
火星也代表熱，建議下注前可以喝杯熱水再下注，能提高中獎率。

第三名：雙子座

4月4日雙子座有穀神星座落，本身運勢就不錯；穀神星代表穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替雙子座帶來意外之 財，下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。

第二名：牡羊座

4月4日太陽照亮命宮，水星盤旋元辰位讓牡羊座的運勢有財水噴發的勢態。再加上凱龍星移入本命宮，凱龍代表財氣，小孟老師建議牡羊座在下注前可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

第一名：射手座

射手座因為有太陽與水星雙星匯聚偏財宮，所以可能會有意外之財發生，此外水星也為財水，下注前建議觀想海水，能讓財水湧現。另外4月4日倘若有下雨的話，雨水越大對射手座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。

開運生肖：

虎、猴、龍、馬

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