　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

比亞迪宣布停產汽油車　成大陸首家全投入新能源業務車企

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸比亞迪汽車昨（3）日正式宣布，根據戰略發展需要，自2022年3月起停止汽油車的整車生產，成為大陸市場第一家停止汽油車生產並付諸實踐的車企。比亞迪稱，比亞迪表示，未來將專注於純電動和插電混動汽車業務，同時，將對現有汽油車客戶持續提供服務和售後保障。

▲比亞迪近5年汽油、電動車銷量比較。（圖／翻攝財聯社）

▲比亞迪近5年汽油、電動車銷量比較。（圖／翻攝財聯社）

《財聯社》報導，比亞迪最新發佈的3月產銷快報顯示，新能源汽車產量為10.67萬輛，銷量為10.49萬輛，而燃油車（汽油車）產銷量均為「0」；1至3月，比亞迪汽油車累計銷量僅5049輛，同比下降89.78%，佔總銷量的1.7%。

數據顯示，比亞迪新能源汽車在2021年3月時，銷量佔比首次突破傳統汽油車，達59.33%，2021年比亞迪累計銷量為74萬輛，其中，新能源汽車佔60.38萬輛，汽油車為13.63萬輛。

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

▲比亞迪未來將全力投入電動及插電混動車。（圖／CFP）

在大陸汽車市場方面，1至2月產銷分別完成423.5萬輛和426.8萬輛，同比分別增長8.8%和7.5%。其中，新能源汽車產銷82萬輛和76.5萬輛，同比增長1.6倍和1.5倍。比亞迪投資者會議上預計，新能源汽車在2022年的滲透率將超過35%，或可達到40%。

►睡到自然醒就靠它了

ET快訊
知名國中「禁男女牽手」！　老師：會引起性慾
鳳梨爆參選市議員！　競選文宣曝光
快訊／墾丁台灣祭遊客確診！　861人快篩結果出爐
快訊／基隆第7校淪陷！　建德國小學童確診
快訊／北市突曬12大張足跡！　SOGO、好市多、國賓影城
郭桂彬兒替友出頭喊「給你死」　警逮人查獲槍枝+毒品
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

7萬網紅「大濃妝當志工」惹眾怒！助力PCR發自拍遭痛譙　本尊回應

外媒指中方對烏克蘭實施網路攻擊　駐英大使：刻意「造謠抹黑」

比亞迪宣布停產汽油車　成大陸首家全投入新能源業務車企

上海疫情大爆發「本土日增9006例」！外省超6千名醫護趕赴支援

上海增9006例全市篩檢　2000名解放軍出動「多架軍機深夜抵達」

封控、管控霧煞煞？　中國防疫用詞一次看懂

俄羅斯正妹狂吸200萬粉！遭曝「臉蛋造假騙點閱」抖音無限期封殺

22歲新手媽「11天生4男胎」　尪揭悲慘家境PO文籌資：快被壓垮

「全球第一大港」因疫情嚴重塞港　上港集團：不實消息

大陸罕見讓步！　擬修法「允許中企可向美提供審計資料」

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

7萬網紅「大濃妝當志工」惹眾怒！助力PCR發自拍遭痛譙　本尊回應

外媒指中方對烏克蘭實施網路攻擊　駐英大使：刻意「造謠抹黑」

比亞迪宣布停產汽油車　成大陸首家全投入新能源業務車企

上海疫情大爆發「本土日增9006例」！外省超6千名醫護趕赴支援

上海增9006例全市篩檢　2000名解放軍出動「多架軍機深夜抵達」

封控、管控霧煞煞？　中國防疫用詞一次看懂

俄羅斯正妹狂吸200萬粉！遭曝「臉蛋造假騙點閱」抖音無限期封殺

22歲新手媽「11天生4男胎」　尪揭悲慘家境PO文籌資：快被壓垮

「全球第一大港」因疫情嚴重塞港　上港集團：不實消息

大陸罕見讓步！　擬修法「允許中企可向美提供審計資料」

台南下營香活動登場　黃偉哲提醒市民參與遶境活動不忘接種疫苗

面臨英鎊相同挑戰恐成小眾貨幣？　高盛示警「美元可能失去主導地位」

彰化停車法！保時捷閃黃燈「停在車道正中間」　他酸：還對齊白線

血口罩羞辱台醫護！捅鼻爆血港星「3劣行惹火名醫」　揪他2爭議開罵

阿妹演唱會錄整場！網見位置酸「這麼遠能看嗎」　男友3天全到場曝心聲

「民調再高我都不會提名你！」 她爆朱立倫撂狠話逼退羅智強

最高機密運送！烏克蘭總統「突襲葛萊美」：我們的音樂家穿防彈衣

男子昏迷送醫不治！警一查「失蹤數十年」　法院早已宣告死亡

湖人瀕臨出局　戴維斯：若我和詹皇整季都健康會怎樣？

7萬網紅「大濃妝當志工」惹眾怒！助力PCR發自拍遭痛譙　本尊回應

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

大陸熱門新聞

22歲女11天生4男胎　尪超崩潰

18歲兒愛上嫩外傭　老爸竟只擔心「這件事」

22歲孕婦懷4胞胎不同天分娩！醫護震驚：奇蹟

她外帶咖啡驚見整杯「黑螞蟻」

2歲女兒被送隔離！上海媽心碎：好心急

上海本土日增9006例！超6千名醫護趕赴支援

2000解放軍出動！多架軍機抵達上海

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

法國駐上海領事館致函上海政府！6大要求曝光

200萬俄羅斯正妹遭曝臉蛋造假！抖音無限期封殺

宅男去健身房被撲倒！女脫衣喊「睡覺嗎」

封控、管控霧煞煞？陸防疫用詞一次看懂

陸駐美使館：台灣問題不是民主對抗威權

重機女神痞幼「天使淪淫娃」性愛片瘋傳人設崩壞！

更多熱門

相關新聞

Lotus第1台「電動休旅車」發表

Lotus第1台「電動休旅車」發表

Lotus 今日 3/30 (英國時間 3/29 晚間) 正式發表該廠首款純電動 SUV 車型 Eletre，將在今年稍晚於中國大陸武漢開始量產。

2040台灣全面電動化、網友反應酸

2040台灣全面電動化、網友反應酸

納智捷新董座左自生上任　率裕隆電動車力拚明年上市

納智捷新董座左自生上任　率裕隆電動車力拚明年上市

休旅車高速對撞電動車！ 駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

休旅車高速對撞電動車！ 駕駛在圍觀者前用石頭將對方直接砸死

Honda大陸新品牌 e:NP　正式定名「極湃1」

Honda大陸新品牌 e:NP　正式定名「極湃1」

關鍵字：

新能源電動車比亞迪汽油車

讀者迴響

熱門新聞

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

王喜PCR「被戳到爆血」報警！拒機場人員關心：她給我廁紙止血

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

轎車撞擊咖啡店老闆　他噴飛30米傷重不治

港星抵台PCR爆血！莊人祥：幫止血遭拒

15萬YouTuber公開收入！結果很意外

《玩具總動員》蛋頭太太離世！

快訊／09：50高雄規模4.8地震！　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面