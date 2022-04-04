比亞迪宣布停產汽油車　成大陸首家全投入新能源業務車企

▲比亞迪電動車。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸比亞迪汽車昨（3）日正式宣布，根據戰略發展需要，自2022年3月起停止汽油車的整車生產，成為大陸市場第一家停止汽油車生產並付諸實踐的車企。比亞迪稱，比亞迪表示，未來將專注於純電動和插電混動汽車業務，同時，將對現有汽油車客戶持續提供服務和售後保障。

▲比亞迪近5年汽油、電動車銷量比較。（圖／翻攝財聯社）

《財聯社》報導，比亞迪最新發佈的3月產銷快報顯示，新能源汽車產量為10.67萬輛，銷量為10.49萬輛，而燃油車（汽油車）產銷量均為「0」；1至3月，比亞迪汽油車累計銷量僅5049輛，同比下降89.78%，佔總銷量的1.7%。

數據顯示，比亞迪新能源汽車在2021年3月時，銷量佔比首次突破傳統汽油車，達59.33%，2021年比亞迪累計銷量為74萬輛，其中，新能源汽車佔60.38萬輛，汽油車為13.63萬輛。

▲比亞迪未來將全力投入電動及插電混動車。（圖／CFP）

在大陸汽車市場方面，1至2月產銷分別完成423.5萬輛和426.8萬輛，同比分別增長8.8%和7.5%。其中，新能源汽車產銷82萬輛和76.5萬輛，同比增長1.6倍和1.5倍。比亞迪投資者會議上預計，新能源汽車在2022年的滲透率將超過35%，或可達到40%。