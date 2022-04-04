保五警檢疫所勤務確診！再傳家族3人　妻+小姨子+大舅子也染疫

▲潮州力社果菜市場清消 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東3日確診人數增加3人，分別是執行檢疫所勤務的保五確診警員50歲妻子，以及妻子的49歲妹妹、54歲哥哥，他們3人3月26日至4月2日的足跡遍佈恆春等9鄉鎮市，共匡列138人採檢都陰性，其中34人居家隔離，104人自主健康管理。

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2日確診保五警員「24016」相關親友再傳3例確診，案號「24331」是他的妻子，「24377」為妻子的妹妹，曾與其姐姐及姐夫參加潮州宗教聚會，又曾搭乘其兄長「24378」的車至菜園農忙。他們3人足跡包括屏東市、恆春、新園、長治、竹田、潮州、三地門、鹽埔、萬丹等地，目前已匡列34人居家隔離，104人自主健康管理，相關足跡場所已完成清消作業。

警員妻於25日上午一同自駕前往潮州參加宗教聚會，26日與友人南下恆春洪師傅小館聚餐後，晚間再前往三地門五里坡客棧餐敘，29日自駕自小客車返回新園娘家；1日警員確診後安排篩檢呈陽性反應確診。

警員妻妹於3月29日至31日與案號「24378」曾至鹽埔、六塊厝、萬丹等菜園，31日有喉嚨不適、咳嗽等症狀，4月1日上午至潮州力社市場，31日及4月1日均前往潮州參加宗教聚會，2日安排醫院採檢，PCR檢驗陽性確診。警員妻的哥哥的於3月39日至4月1日除了到上述菜園外，就是待在自家菜園。