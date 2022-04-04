　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東家犬突暴衝攻擊！　2歲女童路過被狠咬全身40多處傷

▲▼屏東狗狗狠咬女童。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東狗狗因不明原因掙脫項圈和鐵鍊，狠咬路過女童。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

屏東縣3日下午4時許發生一起犬隻咬傷女童事件！1名2歲的謝姓女童與姑姑外出散步時，竟突遭犬隻襲擊猛咬，造成女童身上有40多處咬傷痕跡，滿臉是血，緊急送往醫院治療。

據了解，屏東縣消防局3日下午4時許接獲通報，表示有女童遭犬隻襲擊，緊急到場後，發現女童手腳有多處撕裂傷，而女童的阿公為保護女童，手也被狗咬傷，另有一名婦女因驚嚇過度，肢體無力行走而躺在田裡，緊急將3人全數送醫。

事後警方初步調查，41歲的林姓女子帶著2歲的姪女出門散步，不料行經崁頂鄉鹽館路附近時，卻突遭陳姓飼主飼養的狗狗瘋狂攻擊，女童身上因此受有40多處咬傷，而女童的阿公見狀也緊急上前將狗狗與女童分開，手掌也因此被狗咬傷，不過事後雙方已自行和解。

飼主陳姓男子則表示，平時都有將狗用鐵鍊栓在鐵窗上，且狗狗未有掙脫紀錄，不知為何會突然掙脫攻擊女童，他原本在上廁所，聽到呼救聲衝出，發現狗狗狠咬女童，也立即協助將狗拉回。

飼主也指出，狗狗是撿來的，晶片登記為米克斯混種狗，不過由於該隻闖禍狗狗外表與比特犬相似，是否為比特犬，仍有待屏東縣府農業處進一步會勘。

►「料理神器」打折了！一鍵按下就能等吃

ET快訊
快訊／林右昌第3次PCR出爐！　明起解隔離
快訊／宜蘭中山國小開第一槍！　清明後再放4天假
快訊／本土出現「中症患者」！　20多歲年輕人
快訊／本土連4天破百　陳時中點名「4地區」高度警戒
快訊／本土133例！分佈「11縣市」　新北46例最多
快訊／今本土+133！　另增142境外
LIVE／連假確診持續破百！　陳時中最新說明
屏東家犬暴衝狠咬！　2歲女童全身40多處傷
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

改裝車桃園海線深夜狂飆！警「口袋戰術」對決　攔截40車開罰12件

詐團持正版偵查隊通知書詐騙　銀行員機警攔下匯款警要查

屏東家犬突暴衝攻擊！　2歲女童路過被狠咬全身40多處傷

賓士後座男出殯…母告警：都沒來關心　警列「聯繫時序」回應

獨／醫師白嫖！3000萬炒股卻開口借10萬　包養妹怒告：不只是渣男

快炒店大亂鬥！他遭「酒瓶猛砸頭」濺血　3人斑馬線上另開戰線

台9線恐怖自撞！轎車成U型「慘遭剖腹」　駕駛小腿變形骨折

Gogoro停家裡燒到剩骨架！車主哭：剛買兩個月　官方回應了

四海幫太子爺被北聯幫眾圍毆　「雙手全被打斷」 恐釀黑幫火拚

大甲媽還沒起駕先開打！日南慈德宮信眾酒後幹架　警方出手了

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

徐小可熱褲練鋼管「劈腿+下腰」身材火辣　阿Ben：為妳驕傲..「夫妻房事大加分」

姚元浩「關我屁事」怒：進廚房幹嘛　鬼鬼被趕出去...委屈哭了

3隻霸氣狗老大站窗邊推擠　搶著跟媽說掰掰超級反差萌

浪貓收編成小霸王綁架娃娃　叼「大鯊魚」強行拖3層樓！

無帽男叼菸載女刮中柱過彎　她發出「謎之叫聲」笑翻網友

改裝車桃園海線深夜狂飆！警「口袋戰術」對決　攔截40車開罰12件

詐團持正版偵查隊通知書詐騙　銀行員機警攔下匯款警要查

屏東家犬突暴衝攻擊！　2歲女童路過被狠咬全身40多處傷

賓士後座男出殯…母告警：都沒來關心　警列「聯繫時序」回應

獨／醫師白嫖！3000萬炒股卻開口借10萬　包養妹怒告：不只是渣男

快炒店大亂鬥！他遭「酒瓶猛砸頭」濺血　3人斑馬線上另開戰線

台9線恐怖自撞！轎車成U型「慘遭剖腹」　駕駛小腿變形骨折

Gogoro停家裡燒到剩骨架！車主哭：剛買兩個月　官方回應了

四海幫太子爺被北聯幫眾圍毆　「雙手全被打斷」 恐釀黑幫火拚

大甲媽還沒起駕先開打！日南慈德宮信眾酒後幹架　警方出手了

新冠疫苗數據或國際期刊刊載　聯亞藥：讓全球見證成果

改裝車桃園海線深夜狂飆！警「口袋戰術」對決　攔截40車開罰12件

湖人3巨頭將解體？戴維斯淡定回應　他深信全員健康本能奪冠

A-Lin超長髮化身「森林精靈」　重逢舊愛撞梗大S

「擴大購買」抗病毒藥物洽談中！陳時中曝「關鍵考量」：要看效期

詐團持正版偵查隊通知書詐騙　銀行員機警攔下匯款警要查

台南三井outlet西側廣場　4月6至8日下午加開莫德納疫苗接種站

快訊／林右昌第3次PCR結果出爐　4／5零時起解除隔離

醫護怨「連14天戳鼻採檢」　指揮中心週四開會討論「改深喉唾液」

宜蘭中山國小開第一槍！清明後再放4天假　暫停線上教學再補課

警攻堅推特色情直播！上空「榕兒」忙遮胸　淫亂現場曝光

社會熱門新聞

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

38歲男想認識她16歲女兒　悍母撂人把他活活打死

轎車撞擊咖啡店老闆　他噴飛30米傷重不治

獨／託夢喊頭痛　悲母今淚別含冤兒

男突從避車洞跳出！「火車煞不住」當場撞斃

北市松山凌晨惡火！　7旬老翁慘遇火焚成焦屍

四海、北聯幫世交　為「女學生」撕破臉

加油站員工跪地清潔　女駕駛沒看到直接輾過

Gogoro停家裡燒到剩骨架　車主哭：剛買兩個月

做愛要算錢！百萬積蓄被榨乾　他8刀捅死小三

郭桂彬兒替友出頭！擁槍又持毒慘了

獨／醫師白嫖！包養妹怒告：不只是渣男

即／國3南下火燒車！車流回堵2公里

更多熱門

相關新聞

周春米誓打造屏東大樂園　強化兒少育兒福利

周春米誓打造屏東大樂園　強化兒少育兒福利

立法委員周春米今(4)兒日童節這天，上午車隊掃街來到潮州、新埤、枋寮，下午則是會繞經佳冬、林邊、南州，為了實現「屏東大樂園」的願景，讓屏東兒少、育兒福利再向前，她會把握衝刺階段，全力爭取鄉親的支持。

即／台灣祭確診燒高雄？陳其邁下午臨時急開記者會

即／台灣祭確診燒高雄？陳其邁下午臨時急開記者會

保五警檢疫所勤務確診　妻+小姨子+大舅子也染疫

保五警檢疫所勤務確診　妻+小姨子+大舅子也染疫

11歲女負氣離家躲山中　2天未進食被尋獲

11歲女負氣離家躲山中　2天未進食被尋獲

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

關鍵字：

屏東犬隻傷人女童狠咬比特犬

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國寶級演員心臟衰竭病逝！享壽93歲

快訊／連假第3天！台鐵死傷事故　雙向延誤路段曝

大S剛登記…汪小菲急了「爆深夜撂人進她家」！

Angelababy「是黃曉明不要我」畫面瘋傳！　美照洩近況

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來害我

「四海幫太子爺」遭北聯幫擄走凌虐　發江湖令全面追殺

張惠妹唱一半...瘦子無預警合體！　全場激動叫瘋了

全裸女屍遭棄農田　左臀「蝴蝶刺青」顯靈緝凶

本土恐日增500例　學者曝高峰時間點

沒看過也能酸？鬼鬼親上火線回應

尿尿出現「1情況」當心了！　醫示警：恐是腎損壞了

王喜PCR「被戳到爆血」報警！拒機場人員關心：她給我廁紙止血

《玩具總動員》蛋頭太太離世！

防彈V「葛萊美後台」抽菸被偷拍

港星PCR爆血「護理師親上火線打臉了」！私訊對話曝光

更多

最夯影音

更多
張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！

張惠妹揪歌迷合唱「從小聽妳歌長大」XD　瘦子隔空現身...全場超驚喜！
玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

玄彬親吻孫藝真影片曝光❤️　眼神超寵溺...小細節見證愛情

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

被汪小菲嗆後「小S無預警請辭節目」　心累：不想做了...B2錯愕曝真相

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

孝琳上台前「鞋跟斷掉」仍完美唱跳　飆《Touch My Boby》女團聽跪：這是犯規！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

張惠妹唱《彩虹》盼「同志這稱謂消失」　萬人面喊：真正的愛，什麼愛都一樣！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面