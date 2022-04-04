屏東家犬突暴衝攻擊！　2歲女童路過被狠咬全身40多處傷

▲屏東狗狗因不明原因掙脫項圈和鐵鍊，狠咬路過女童。（圖／記者陳崑福翻攝）



記者陳崑福、林冠吟／屏東報導

屏東縣3日下午4時許發生一起犬隻咬傷女童事件！1名2歲的謝姓女童與姑姑外出散步時，竟突遭犬隻襲擊猛咬，造成女童身上有40多處咬傷痕跡，滿臉是血，緊急送往醫院治療。

據了解，屏東縣消防局3日下午4時許接獲通報，表示有女童遭犬隻襲擊，緊急到場後，發現女童手腳有多處撕裂傷，而女童的阿公為保護女童，手也被狗咬傷，另有一名婦女因驚嚇過度，肢體無力行走而躺在田裡，緊急將3人全數送醫。

事後警方初步調查，41歲的林姓女子帶著2歲的姪女出門散步，不料行經崁頂鄉鹽館路附近時，卻突遭陳姓飼主飼養的狗狗瘋狂攻擊，女童身上因此受有40多處咬傷，而女童的阿公見狀也緊急上前將狗狗與女童分開，手掌也因此被狗咬傷，不過事後雙方已自行和解。

飼主陳姓男子則表示，平時都有將狗用鐵鍊栓在鐵窗上，且狗狗未有掙脫紀錄，不知為何會突然掙脫攻擊女童，他原本在上廁所，聽到呼救聲衝出，發現狗狗狠咬女童，也立即協助將狗拉回。

飼主也指出，狗狗是撿來的，晶片登記為米克斯混種狗，不過由於該隻闖禍狗狗外表與比特犬相似，是否為比特犬，仍有待屏東縣府農業處進一步會勘。