上海增9006例全市篩檢　2000名解放軍出動「多架軍機深夜抵達」

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情依然嚴峻，3日新增本土感染9006例，其中本土無症狀患者佔8581例。擁有2500萬人口的上海今（4）日開展全市核酸檢測，大陸各地已有上萬名醫護人員抵達支援，另外，也有超過2000名解放軍出動，負責醫療救治、核酸檢測等。

▲大陸各地已有上萬名醫護人員馳援上海。（圖／視覺中國）

據《新華社》報導，大陸國家副總理孫春蘭2日赴上海，強調要堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖。上海當局3日宣佈，3日在全市進行一次抗原檢測（快篩），4日在全市進行核酸檢測。上海市常住人口2500萬，進行全市級的快篩與核酸檢測，可以說是考驗巨大。

▲網友們紛紛為支援醫療隊按讚。（圖／視覺中國）

為了支援上海疫情，大陸多地累計派出上萬名醫護人員，包括7000名浙江醫護、5000名江蘇醫護人員、1500名天津援滬醫療隊員、1000名湖北武漢醫護等。

▲解放軍抵達上海 。（圖／海客新聞）

另外，據《解放軍報》消息，解放軍隊3日抽組衛勤力量2000余人，支援上海市做好疫情防控工作，多架「運-20」軍機已於深夜抵達。此次抽組的衛勤力量來自陸軍、海軍、聯勤保障部隊所屬7個醫療單位，抵達後將迅速開展醫療救治、核酸檢測等工作。