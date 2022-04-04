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本土+183「比你預期少」？　他最擔心這縣市

記者陳俊宏／綜合報導

3日新增183例本土，再創今年確診新高。對此，精神科醫師沈政男表示，現在最讓人擔心是台北市，只知道新增19例當中有7例感染源不明，這樣的比例比其他縣市明顯較高，如果能再追下去，應該可以找到一些感染源。

沈政男在臉書說，新增183例是不是比你預期少了一些？或者少了不少？評論疫情不是看了數字就在那邊亂猜啦；先講桃園，新增22例全部有跡可循，因此社區採檢500多人，陽性率是多少？零，這代表桃園社區仍是乾淨。

沈政男指出，基隆新增跟2日幾乎一樣，約40例，其中有6例仍在疫調，其他則是接觸者確診；其中以崇右科大新增不少，這是因為已經放了四輪，在學校裡早已傳了又傳，現在只是把已感染或已接觸撈出來。

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▼3日新增183例本土。（圖／指揮中心提供）

▲▼4/3指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

沈政男提到，新北新增最多，達70餘，但實際新增不明感染源為4例，另有2例是高Ct值舊案；三峽新增最多，原因是一位教師因為跨校教學，導致60人以上染疫，而這些案例也是疫情曝光前就已感染。

沈政男表示，有人說新北社區篩檢陽性數目降低，其實是維持百分之一，只因篩檢人數較少，這個百分之一是什麼意思？如果是隨機取樣，那相當可怕，但如果是足跡或地緣相關而主動受檢，就比較沒關係。

沈政男寫道，新竹縣則是因為台中婚宴群聚，間接導致醫院病患感染，你看這群聚多麼難以處理？但還是可以處理，只要你不放棄疫調；其他縣市大都差不多，只是零星案例，特別講一下台中新增4例，也都是有跡可循，市長盧秀燕說，必要時「不排除台中加嚴防疫」，這是百分百正確！

「現在最讓人擔心是台北市」，沈政男指出，因為公布的資料比較少，只知道新增19例當中有7例感染源不明，這樣的比例比其他縣市明顯較高，如果能再追下去，應該可以找到一些感染源。

▼沈政男最擔心北市疫情。圖為台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤30日主持北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

沈政男認為，簡言之，3日的新增數字跟2日幾乎是一樣，代表疫情沒有持續惡化，大多是已感染或已接觸的曝光，以及少量新增感染源不明案例；再講一下台北，這7例絕非獨立案例！因為不可能一下子在社區滲漏這麼多例，當中一定有所關聯。

沈政男說，現在的情勢是3月中旬的疫情在曝光後有得到遏止，接下來就看遏止的程度了，如果可以遏止到Rt值低於2，清零與共存就不會矛盾；有人一直在做錯誤呼籲，什麼疫調不重要了！不必全校採檢！或者應該把重點放在中重症云云。

沈政男提到，疫調與匡列只要還做得來，就是最重要！如果超過量能，就要考慮怎麼樣把疫情壓回疫調範圍，還好目前各縣市仍有疫調餘裕，「哥不會跟你講什麼輕重症分流，更不會重複講什麼多打疫苗，因為那都是常識了。」

沈政男表示，有沒有看到墾丁的一場大型活動，最後一天因為有參與者確診而提前結束了？有沒有看到好多學校因為有人確診而暫停實體上課了？這對於降低社區Rt值都會有幫助，餐廳與娛樂場所或要舉辦大型群聚的人，如果對於如何降低傳染風險不清楚，可以請教專家，「台灣平安，你才會平安，才會大發利市。」

►本文獲得沈政男醫師授權。

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