宜蘭新增1外縣市足跡　2天蘭城晶英酒店+新月廣場趴趴走

▲宜蘭衛生局公布外縣市確診者，2天來在蘭城晶英酒店、新月廣場足跡。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4/3新增一縣市足跡，2天都在同棟的蘭城晶英酒店、新月廣場活動，活動領域是兒童遊戲區、用餐及商場等。蘭城晶英表示，今（3）日近中午12時12許，接到衛生局疾管科的電話，說有確診者的足跡，新月廣場休館1天，並在短時間內依照衛生局的指示進行清潔消毒，同時提供旅客名單進行疾調及監測。

宜蘭衛生局表示，有1位外縣市民眾入住蘭城晶英酒店，居住2天後孩子發燒了，在宜蘭篩檢後確診（尚未有案號），這名確診者足跡如下：4月1日下午2至下午4時，在蘭城晶英酒店兒童遊戲室（宜蘭市民權路二段36號）；下午4時至下午6時，在新月廣場影城；下午6時至下午8時，在新月廣場原燒O-NiKU。

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4月2日上午7時至8時15分，在蘭城晶英酒店自助早餐；上午10時10分至11時15分，在新月廣場影城；上午11時30分至下午1時，在新月廣場大心新泰式麵食；下午1點30分至下午3點10分，在蘭城晶英酒店兒童電影院；下午6點至下午7點，在新月廣場-地下1樓三商巧福；下午7時30分至下午9時，在蘭城晶英酒店兒童遊戲室、游泳池。