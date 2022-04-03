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快訊／台中本土確診+4　一家三口參加喜宴全染疫

▲台中本土確診+4，一家三口參加恐怖喜宴全染疫。（圖／市府提供）

▲台中本土確診+4，一家三口參加恐怖喜宴全染疫。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

疫情威脅捲土重來，台中市今（3）日再增本土確診4例！台中市長盧秀燕表示，2例為居住30多歲家庭主婦、案24329及3歲兒子、案24330，為日前公布台中個案23645的妻兒，三位均於3月26日參加VVG餐廳婚宴；另增2例分別為60多歲退休男性、案24376，為桃園網購電商群聚案相關接觸者，以及花蓮醫療機構接觸者確診1例(尚無全國案號)，衛生局已掌握疫調並清消足跡，全力圍堵疫情。

▲台中本土確診+4，一家三口參加恐怖喜宴全染疫。（圖／市府提供）

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▲市府公布確診者足跡。（圖／市府提供，下同）

市府今日下午召開台中市疫情指揮中心記者會。盧市長表示，案24329已完成三劑疫苗接種（1劑AZ+2劑莫德納），3月31日經衛生局匡列為接觸者，採檢陰性後返家居隔，案24329與案24330的CT值分別為18及17，兩人4月2日均出現喉嚨痛、頭痛情形，經衛生局安排採檢為陽性，已隔離治療中，疫調結果，兩人足跡與23645相同，在案23645確診後已被市府衛生局匡列為居家隔離，相關場域均已完成消毒。

▲台中本土確診+4，一家三口參加恐怖喜宴全染疫。（圖／市府提供）

盧秀燕指出，另增1例為桃園職場群聚案相關接觸者，為60多歲男性(案24376)，已完成三劑疫苗接種（2劑AZ＋1劑莫德納），曾於3月31日至北部親友家，於4月1日晚上接獲桃園通知匡列為接觸者，4月2日經衛生局安排至醫院採檢結果PCR陽性確診，已於醫院收治隔離中。經疫調結果本案匡列接觸者4名居家隔離，本案公共足跡包括南屯市場及大雅區生命藝術館，另個案於3月28日上午11時許至慈濟醫院眼科就診，衛生局也將針對同時段候診96人進行簡訊通知，如有相關症狀請至社區篩檢站進行快篩。

▲台中本土確診+4，一家三口參加恐怖喜宴全染疫。（圖／市府提供）

▲台中本土確診+4，市府急忙派員前往足跡點清消。（圖／市府提供）

此外，花蓮醫療機構接觸者再增確診1例(尚無全國案號)，為5歲以下幼童，與案23768為親子關係，於3月27至29日與家人至花蓮旅遊，4月1日接觸者採檢陰性後居家隔離，4月3日清晨出現發燒症狀，經送醫PCR採檢結果為陽性，CT值15.23，隔離治療中。

衛生局說明，除了台中新增4名確診，今也接獲外縣市個案有台中足跡點，包括3月27日晚間台中中港新光影城及4月1日中午國道三號清水服務區等二處，已通知業者進行清消作業。經統計至今日上午8時，VVG婚宴在場人員184人已全數完成採檢，檢驗結果陰性157人、陽性26人(居隔轉陽2人)、檢驗中1人。26名確診個案中，4人居住於台中市，其餘分布在外縣市。另VVG婚宴群聚案接觸者共採檢126人，全數陰性；另因應台中市出現本土個案，市府從3月29日起開設「社區快篩站」，截至昨日止共篩檢1954人，全數陰性。

有關先前公布的花蓮慈濟群聚相關個案採檢情況，42歲台中西區男性(案23765)，採檢擴大到70人，其中2人列居家隔離（一人採檢陰性、一人採檢中），剩餘68人為公司同事自主健康管理，均已快篩採檢都是陰性；另外，39歲女性(案23768)，採檢擴大到32人，其中5人列居家隔離（1人為今日公布的幼童陽性個案、其餘4人陰性）、27人列自主健康管理，採檢均為陰性。

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