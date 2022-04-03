快訊／桃園再增1大學、2國小學生染疫！全市累計21所學校停課

▲桃園市全市已有21所學校因疫情停課。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者楊淑媛、林冠吟／桃園報導

台灣本土疫情升溫！桃園市3日再新增3名學生確診，而3名學生分別所就讀的學校同德國小、龍安國小與開南大學，也緊急停課10天與17天，全市已累計已有21所校園因疫情停課，改為遠距教學。至於相關疫情細節等事項，仍有待桃園市府進一步說明。

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▲桃園市府校園環境清消。（圖／記者楊淑媛翻攝）



桃園全市各級學校停課情形

1. 東勢國小：

確診者該班級停課10天(3/26~4/4 ,4/5復課)

其餘師生停課7天(預計停課3/26~4/1 ,4/2復課)



2.復旦高中：

確診者該班級停課10天(3/26~4/4，4/5復課)

其餘班級維持正常上課



3.中原大學：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

4.大業國小：

3/31全校預防性停課1天，4/1親職教育日補假，預計4/6復課



5.私立點創舞蹈短期補習班：

停課10天(3/27~4/5，4/6復課)

6.桃園高中：

全校停課10天 (3/30~4/8，4/9復課)



7.仁和國小：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



8.新坡國小：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



9.中壢高商：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



10.私立衛理幼兒園：

全校停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



11.私立仁和美語短期補習班(長頸鹿美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

12.私立大英美語文理短期補習班(芝麻街美語)

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

13.私立希望城堡幼兒園

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



14.中原國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



15.瑞豐國小：

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



16.私立英格斯堡美語數學文理短期補習班

停課10天(4/1~4/10，4/11復課)



17.壽山高中：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)

18.龜山國中：

全校停課10天(4/2~4/11，4/12復課)

19.開南大學：4/3日新增

確診者選修課班級師生停課17日(4/2~4/18，4/19復課)

其餘班級維持正常上課



20.龍安國小：4/3日新增

確診者該班級停課10天(4/1~4/10，4/11復課)

其餘師生停課7天(4/1~4/7，4/8復課)



21.同德國小：4/3日新增

確診者該班級停課10天(4/2~4/11，4/12復課)

其餘師生停課7天(4/2~4/8，4/9復課)