今本土增183例！「分佈12縣市」新北市71例最多

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增183例本土病例，為98例男性、85例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年3月31日至4月2日，其中包含90例為無症狀感染。183例本土個案分佈12縣市，其中以新北市71例最多。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲指揮中心4/3公布確診個案。（圖／指揮中心提供）

今本土個案分佈為「新北市(71例)、基隆市(39例)、桃園市(22例)、台北市(19例)、新竹縣(15例)、宜蘭縣(7例)、台中市及屏東縣(各3例)、新竹市、金門縣、高雄市及花蓮縣(各1例)」，相關疫情調查持續進行中。

▲4/3確診個案分布縣市。（圖／指揮中心提供）

另外，今日新增境外移入個案為52例男性、43例女性、2例調查中，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自越南(20例)、模里西斯及菲律賓(各3例)、馬來西亞、印尼、日本、香港、韓國、澳大利亞、美國、柬埔寨(各1例)移入，另63例調查中。入境日介於今(2022)年2月23日至4月2日。

根據指揮中心統計，截至目前國內累計7,098,620例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,074,017例排除)，其中24,312例確診，分別為7,942例境外移入，16,316例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例(案24169)空號病例，累計137例移除為空號。

