法國駐上海領事館與歐盟24國聯名　「致函上海政府」提6大要求

▲法國駐上海總領事館致函上海政府。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

上海防疫兩年來其彈性防疫政策一直被視為「防疫模範生」，不過在新一輪疫情爆炸後，當地防疫混亂惹民怨。為此，微博熱傳一份法國駐上海總領事館代表歐盟成員國致函上海政府，提出6大要求，包括父母和孩子不能被分開；接觸過病例但自身並未被感染的人員，不應被送入集中隔離；被集中隔離人員家中的寵物也必須得到定期餵養等。

熱傳的文件顯示，法國駐上海總領事館並代表歐盟成員國（奧地利、比利時、保加利亞、捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、盧森堡、馬爾他、荷蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典）以及挪威和瑞士駐上海總領事館，致函上海市人民政府外事辦公室。

信中指出，自3月27日以來，上海開始分批實施兩輪區域封控，同時繼續對部分街鎮和社區臨時進行封控，從僑民社群處獲悉因封控措施帶來的種種困難，因此提出多項請求：

第一，無論任何情況，父母和孩子都不能被分開；

第二，對於無症狀或輕症感染者，最好能設置專門的隔離環境，並有能用英語溝通的工作人員；

第三，對於僅接觸過病例但自身並未被感染的人員，不應被送入集中隔離點，而應允許其在家中進行自我健康管理。

第四，在封控期間，當歐盟公民需要時，必須能及時有效獲得緊急醫療救助；

第五，有相當多的人員受限無法前往浦東機場乘坐預訂的航班。因此若歐盟公民及其家人可憑所提供的國際航班預訂證明，進入上海兩大國際機場，而不論其居住地是否處於封控狀態；

第六， 要求被集中隔離人員家中的寵物能夠得到定期餵養。

對此，大陸網友留言稱，「說實話，提出的這些是我們原本以為的上海抗疫時的樣子」、「觀評價，別噴我，如果是我們國家人員在國外遇到這種事情，肯定也會這麼要求，無可厚非，仁者見仁智者見智罷了」。不過。也有人認為這種請求，是要求特權的表現，「上海，外地人不要特殊，只求公平」、「在中國，按中國的規章制度辦事，任何人沒有特權」。還有網友提出質疑，「網傳的法國駐上海領事館的公告，並沒有在其官方微博或官方網站上看到原出處，法國也不能代表歐盟其他成員國。 ​」