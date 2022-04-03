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「台灣祭」湧3萬遊客　墾丁大街人潮擠爆畫面曝！活動今喊卡

▲墾丁大街現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝及民眾提供）

▲墾丁大街現人潮 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2日是清明連假第1天，「台灣祭」在墾丁大灣遊憩區有「台灣祭」音樂會持續開唱，吸引超過3萬遊客湧入，嗨翻天，鄰近的墾丁大街晚上擠爆人潮，估計超過1萬人次，讓管委會在入口不斷廣播提醒遊客注意防疫規定。不過，2日晚間因一名北部遊客PCR檢測陽性確診，屏東縣政府漏夜緊急研議，3日一早宣佈「台灣祭」最後一天（4月3日）活動取消。

▲墾丁大街現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝及民眾提供）

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墾丁「台灣祭」2日進入第2天，活動從上午11點開唱到晚上10點，現場四大舞台由樂團不間斷輪番帶來精彩演出，現場人潮超過3萬人次，塞滿大灣。

▲墾丁大街現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝及民眾提供）

▲▼台灣祭。

▲墾丁大街現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝及民眾提供）

舞台上，樂團魅力開唱，台下觀眾，雖戴著口罩，但熱情不減，樂迷們隨著節奏，隨興搖擺，最後由張震嶽壓軸演出，令現場民眾嗨翻全場、欲罷不能地直喊安可，估，縣府表示，台灣季伴隨著陽光、風、大海及熱血青春的氣息，恆春半島彷彿回到春天吶喊時光，帶領樂迷「夢回墾丁」！

▲墾丁大街現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝及民眾提供）

▲墾丁大街現人潮 。（圖／記者陳崑福翻攝及民眾提供）

音樂會場鄰近的墾丁大街晚上估計湧入8000名以上遊客，警方因應人潮，採人車分流管制，車輛行駛大灣路，墾丁大街變成徒步區。管理委員會在出入口處設置管制站，不斷廣播提醒遊客「實聯制、戴口罩」，而人潮一波一波湧入，擠爆大街。

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