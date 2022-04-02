走走停停！清明連假首日　中部國道車速40K↓

▲國道1號彰化路段壅塞。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

今天是清明節連續假期第1天，國道出現返鄉及出遊車潮，中部地區行車速度也變得緩慢，零星小車禍不斷，國道1號王田到員林南下路段時速都在40公里，國道3號中興系統至南投交流道車多，時速約在20-40公里之間，走走停停，預估下午過後將出現壅塞車潮，國道警方請用路人保持耐心行駛。

國道第七公路警察大隊指出，國道3號和美至彰化系統，行車速度約在40-60之間，中興系統至南投交流道車多，時速20-40，車潮從下午開始不斷湧現。

▲國道3號彰化路段壅塞。（圖／國道警方提供）

國道第三公路警察大隊表示，今天從上午開始，彰化地區出現降雨，再加上清明節掃墓，國道一號南向王田至彰化交流道(189~198公里)、南向埔鹽系統~員林交流道(207~210公里)車流量大，時速約在40公里左右，也出現零星車禍，預估今天越晚將會越壅塞。

國三大隊同時提醒用路人， 4/2-4/43日，每日0至12時，封閉國道1號埔鹽系統南向入口匝道、4/4日至4/5日，每日7至24時，封閉國道1號埔鹽系統北向入口匝道。

▲國道3號南投路段壅塞。（圖／國道警方提供）

由於清明節連假車多，國道警方請用路人務必注意車前狀態，並保持適當安全距離，遇壅塞路段時請保持耐心行駛，勿任意變換車道及行駛中使用行動裝置增加事故風險；下雨時，請開啟頭燈，拉長車距，並降低速度，以避免因天候問題產生之追撞或是失控。發生事故無人受傷，可向警方報案後，現場簡易拍攝並移置安全處所等候警方處理，避免發生二次事故及堵塞行車。