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結婚3個月…人妻懷孕被婆婆逼吃剩菜　老公：不要想太多

結婚3個月…人妻懷孕被婆婆逼吃剩菜　老公冷回：不要想太多

▲一名女網友抱怨遭婆家欺負。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

婆媳關係似乎永遠無解！一名女網友無奈表示，和老公結婚3個月，婚前婆婆對她很好，怎料結婚後態度大轉變，要求她只能吃孩子吃剩的飯，即使向老公抱怨，對方只是緩頰「不要想太多」，讓她有苦說不出。

原PO在《Dcard》討論區淚訴被婆家欺負，她和老公在一起6年，交往期間婆婆對她非常好，沒想到結婚之後一切都變了，婆婆變得斤斤計較，對她也相當刻薄，每當老公不在家的時候，她只能撿小孩的剩菜剩飯吃。不僅如此，就連過年她送的禮盒，她都向別人謊稱是自己的孩子送的。

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原PO向老公抱怨婆婆，但老公總是叫她不要想太多，次數已經多到數不清，她都忍了下來，直到最近終於受不了，她想回家吃媽媽煮的飯，但是媽媽剛好上大夜班，只好偷偷跑回家，自己煮了一頓晚餐，一個人躲在房間內，不想回婆家。

原PO內心百般委屈，但是她也不敢放聲大哭，只能偷偷掉眼淚，因為眼睛哭腫會被發現，怕媽媽看到會擔心。她也提到，結婚沒多久就懷孕了，但目前家人都還不知道，也懷疑是否因為懷孕導致心情起伏特別明顯。而經過這件事後，她都會選擇在外面用餐，或是在婆婆回來前自己煮先吃飽。

經歷曝光後，網友紛紛留言，「不要想太多基本上就是一句敷衍的話」、「一律建議離婚」、「那就搬回娘家，讓老公知道沒什麼不要想太多」、「另一半是豬隊友嗎」、「找機會搬出去住吧！不用受這些委屈」。

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