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4月2日肯納日永福星星相惜　讓愛走動和星星兒一起看世界！

▲永福國小四月份列為「肯納月」，除擴大於校園內宣導，也透過永福於1995年就設立的「自閉症巡迴輔導班」，將自閉症兒童的教育模式推展到全市各校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永福國小四月份列為「肯納月」，除擴大於校園內宣導，也透過永福於1995年就設立的「自閉症巡迴輔導班」，將自閉症兒童的教育模式推展到全市各校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

聯合國於2007年將每年4月2日訂為「世界自閉症關懷日」(World Autism Awareness Day，簡稱WAAD)。為了響應世界自閉症關懷日，台南市永福國小也自2008年起，於每年4月2日前後辦理自閉症教育的相關推廣活動，更配合相關年度課程計劃，將整個四月份列為「肯納月」。

除了擴大於校園內宣導，也透過永福於1995年就設立的「自閉症巡迴輔導班」，將自閉症兒童的教育模式推展到全市各校園，以利提高大眾對罹患自閉症的認識程度，協助自閉星星兒在未來能自立自主生活！

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本年度「永福肯納月」首先登場的是帶領特教親師生前往佳里區蕭壠文化園區兒童美術館參訪台灣與南韓的自閉症畫家聯展《星星兒帶你看世界－The bridge of the world》！！

▲永福國小四月份列為「肯納月」，除擴大於校園內宣導，也透過永福於1995年就設立的「自閉症巡迴輔導班」，將自閉症兒童的教育模式推展到全市各校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福楊淑晏校長說，許多自閉症藝術家並不擅言詞，但以藝術教育為發想，從小啟發星星兒對色彩與線條的表現，到長大後可以展現出一般人想像不到的創意及情感， 星星兒的藝術創作蘊藏著細膩的心思與豐富的思維，永福也極力推薦《星星兒帶你看世界》值得觀眾一看。

特別值得一提的是，本次台韓自閉症畫家聯展的策展人南韓美籍藝術家安允模（Yun-Mo Ahn）早在2019年於蕭壠文化園區的特展「變成一隻蝴蝶」的創作期間就和本市永福國小結緣，本年度的特展，他也透過視訊影片分享心得，讓永福星星兒收穫良多！！

更讓人值得激賞的是，本次獲選的台灣自閉症藝術家，來自宜蘭的肯納青年吳起良，則是更早在2015年透過台灣歷史博物館「星兒的博物館」特展結識；獲選的小光點畫廊的雲林謝建鋒也是和永福在2017年結緣的自閉症藝術家，兩位藝術家的作品都在這裡獲選，也讓同行的親師生感到十分光榮！觀展的星星兒們也在兒童節前，立志以他們為榜樣，好好的讓自己的天賦充份發揮！

永福特教老師賴育誠說，永福今年的肯納月活動從4月2日「世界自閉症關懷日」起跑，除了台韓自閉症畫家的跨國聯展，也結合食農教育方案和「慢慢來市集」一起活動，再加上林正盛導演的新電影「地球迷航」也會進行校園宣導，期盼大家都能打破族群與語言的藩籬，去除歧視與偏見，看見奇蹟般的美好發生在世界各個角落，讓每個人都能開心地共處生活。

▲永福國小四月份列為「肯納月」，除擴大於校園內宣導，也透過永福於1995年就設立的「自閉症巡迴輔導班」，將自閉症兒童的教育模式推展到全市各校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，韓國藝術家安允模發起的「The Bridge of The World」計畫，讓來自全球各地的自閉症藝術家，在此平台進行人際互動溝通、文化交流，並隔海在蕭壠兒童美術館策展臺韓自閉症畫家聯展《星星兒帶你看世界》，同時他也在蕭壠園區舉辦個展《Hope Fishing》，用小船與花朵象徵著人生中豐富的夢想、情感與愛，航向不同的終點；立在台灣島上的燈塔則代表一直存在著的希望，藉由繪畫與裝置藝術分享著希望與愛。

參訪的永福特教親師生也說，安允模為觀眾安排一場躲貓貓小遊戲「尋找貓頭鷹《Find Owls》」，在展場周圍藏匿著7隻由安允模打造的木雕貓頭鷹，在園區找到牠們即可得到獨家的貓頭鷹款式小禮物！

▲永福國小四月份列為「肯納月」，除擴大於校園內宣導，也透過永福於1995年就設立的「自閉症巡迴輔導班」，將自閉症兒童的教育模式推展到全市各校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，台韓自閉症畫家聯展《星星兒帶你看世界》就在佳里蕭壠文化園區A10兒童美術館展出至今年9月底，展出韓國4位、台灣8位自閉症畫家的油畫、水彩和鉛筆畫。

永福國小也說，依據教育部年度特殊教育統計年報，最近20年來高中以下身障學生概況，其中以自閉症學生增長幅度最高，增加了14.7倍，而且在國中小的教育現場幾乎每25個學生就有一位身心障礙特殊生。

▲永福國小四月份列為「肯納月」，除擴大於校園內宣導，也透過永福於1995年就設立的「自閉症巡迴輔導班」，將自閉症兒童的教育模式推展到全市各校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「班班都有特殊兒」就是老師和學生的日常，特別是增長最多的自閉症，所以，學校中應協助普通生與特殊生的融合教育已是世界趨勢，政府與民間應有適當的資源因應！

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