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萬聖節不扮鬼只扮泳將　永福星星幫用運動拿獎換萬聖節最好禮物！

▲ 台南市永福國小星星兒，在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到了該分組的前3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲ 台南市永福國小星星兒，在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到了該分組的前3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小星星兒多年參與泳訓健身運動，「泳」往直前，在10月31日台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到了該分組的前3名！

▲ 台南市永福國小星星兒，在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到了該分組的前3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

年度萬聖節，因應國內疫情趨緩且多日加零，全台各地瘋辦各種扮裝的萬聖節活動，而10月31日適逢台南市年度扶輪盃身障游泳比賽，永福國小自閉症巡迴班輔導的星星兒們不跟風玩扮鬼的「不給糖就搗蛋」的萬聖節活動，取而代之的是，大家有志一同，用多年來自我泳訓的好表現，贏得最好的「萬聖節禮物」！永福星星幫參加台南市扶輪盃身障游泳比賽中大放異彩，10多名孩子都拿到了該組的前3名！星星兒「泳」往直前的奮戰精神，老師和家長們都動容！

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▲ 台南市永福國小星星兒，在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到了該分組的前3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

31日在大成國中游泳池共有16隊近90人參與今年扶輪盃身障泳賽年度盛會， 雖然之前因缺水且疫情嚴峻，很多泳池沒有開放，但疫情趨緩後，大家都自動歸隊參與泳訓，而永福國小自閉症巡迴輔導的星星兒與肯納青年，今年有分屬永福國小、文元國小、復興國小、協進國小、開元國小、大光國小、復興國中、台南大學等八校與瑞復益智中心、YMCA和慈光游泳隊共10多位星星兒與肯納青年參與本年泳賽，年紀最大的有20幾歲已就業的肯納青年，年紀最小的是國小五年級的星星兒小朋友，他們都是從學前階段就開始學習游泳，為的就是克服天生「觸覺敏感」和「感覺統合失調」等各方面的問題。在奮泳向前到達終點的同時，老師們和家長都動容了。

▲ 台南市永福國小星星兒，在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到了該分組的前3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福特教老師們說，馬上就是萬聖節了，看到很多星星兒從小就開始接受泳訓，不管是累積了100小時或1000小時，星星兒們把握任何機會，一直參與游泳訓練，也一直不放棄獲得好獎勵的機會！雖然扮裝玩「不給糖就搗蛋」的活動是萬聖節傳統，但是「一向執著」的星星兒和老師家長們都覺得：「不管大家怎麼玩萬聖節遊戲，要真的有好表現才能換糖吃啊！」所以大家有志一同，每年都約好一同參與扶輪盃游泳比賽，用比賽來檢驗多年來的運動成果，永福星星幫的老師們說，很開心孩子們可以在運動中獲得成就感，「這就是比糖果還要好的萬聖節禮物！」。永福楊淑晏校長也表示，「在每年的泳訓中，還發現愈小接觸水的孩子們學習得愈好，也鼓勵家長們提早讓孩子學游泳」。

▲ 台南市永福國小星星兒，在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到了該分組的前3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

多年來永福自閉巡迴班的潛能開發課程，訓練很多星星兒的內在潛能，特別是在運動力提昇專注力方面，獲得很大的進展，由此次星星兒獲得多面獎牌可得知。星星兒們「泳」於挑戰的精神，令家長和特教老師們特別感到辛慰，因為多年的努力終讓星星兒在運動場上，獲得自信和成就感！

▲ 台南市永福國小星星兒，在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到了該分組的前3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永福楊淑晏校長則表示，校方一直不斷地為特教學生找資源協助其成長，特別的是為星星兒開設潛能開發課程，不僅希望能克服自閉兒對水的恐懼，也希望讓他們多運動，游泳課大家都在水裡，就一定會參與。

▲ 台南市永福國小星星兒，在台南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，全部的大小朋友都拿到了該分組的前3名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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