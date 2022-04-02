想拿回450萬先匯150萬給假律師　台中富婆險二度被騙

▲▼台中一名婦人聽信對方會幫忙討回被騙的450萬，竟然要先匯150萬元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名67歲的趙姓富婆去年透過網路投資股票，將資本匯到對方帳戶，自己可操作買賣哪支股票，後來帳簿已累積450萬元，決定領出來，但一再被刁難，後來完全失聯，趙婦這才恍然大悟遇上詐騙集團，不料3月30日又被詐團鎖定，這次換有正義感的律師願意幫忙討回來，不過得先支付150萬元保證金，趙婦不疑有它，就在櫃檯前邊講電話邊填單子，還好遇上巡邏員警阻擋，否則再度被騙。

趙姓婦人3月30日在銀行前徘徊且一直講電話，後來走進銀行櫃檯，拿出存摺及印鑑後，一邊填寫匯款單，一邊還在和對方通話，烏日警分局大肚分駐所員警謝馨緯巡邏時覺得可疑，上前了解內情後，勸說先不要匯款，回派出所再說。

原來，趙婦去年就聽信網路股票投資公司，對方宣稱可自己操作股票，決定買賣哪支股票，公司有內線管道可以透露股票未來漲跌，趙婦於是先匯到對方指定帳號部份金額，後來隨著時賺時賠，趙婦也一再加碼，最後帳簿內已有450萬元，正連絡對方要領出時，卻發現被騙了。

趙婦對於被騙內心難過1年多，結果3月30日接獲自稱一名已經掌握詐騙集團，可以幫忙追回被騙金額的律師，趙婦重燃希望，立即依照對方指示，到銀行要匯被騙的3成，也就是150萬元保證金。

員警將趙婦帶回派出所勸說，起初趙婦仍是深信不疑，後來員警提出多起「假投資再追回款項」的詐騙案例後，婦人才了解自己又遇到詐騙，差點又損失150萬元，一再感謝行員及警方熱心的協助，才能幸運的保住積蓄。