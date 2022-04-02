上海單日確診破6000「規模比武漢大」　陸專家：嚴重性低

▲上海半封城。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情嚴峻，1日再度新增本土感染個案6311例，佔全大陸近64%。曾赴湖北武漢支援、上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真1日指出，上海此次疫情規模比武漢大，但疾病嚴重性低。

▲上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真。（圖／大江東）

據《人民日報》報導，陳爾真曾是上海第三批援鄂（編按：湖北）醫療隊隊長，他1日受訪時指出，兩次「戰爭」面對的都是呼吸道傳染病，跟當年的武漢相比，上海在準備上、經驗上要好一些。

陳爾真直言，這次上海疫情的規模比武漢還要大，但他話鋒一轉，指「疾病的嚴重性比武漢要低」，Omicron BA.2這個變異株毒力下降、傳播力在增強，傳播速度很快，所以無症狀感染者越來越多，增加了管控難度、壓力很大。

他表示，目前來看，上海的救治比較平穩，會盡快按照「應收盡收」、「應隔盡隔」來落實。由於此次上海感染個案中多數是無症狀患者，陳爾真指出，會嚴格按照《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》的要求，對無症狀感染者監測體溫和症狀，適當對症處理；對有症狀的患者進行藥物治療，特別是對有基礎疾病的患者，都有相關預案、措施，確保治療能夠繼續進行。

▲上海方艙醫院。（圖／大江東）

如今，上海浦西也進入「封控」狀態，吉林在「封省」狀態下疫情仍在擴散，外界開始質疑強力圍堵的利與弊。對此，大陸國家衛健委1日召開疫情防控會議，強調堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針。

會議指出，要堅決克服松懈麻痹思想，把工作思路轉變到應對Omicron變異株疫情上來，採取更加有力的措施，盡快阻斷疫情傳播蔓延，堅決守住不出現疫情規模性反彈的底線，鞏固來之不易的疫情防控成果。

據大陸國家衛健委通報，上海1日新增本土感染個案6311例，分別是本土確診260例、本土無症狀患者6051例。上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷表示，浦東、浦南的核酸篩查已接近尾聲，明1日起浦西的篩查全面展開，涉及1600萬人，管控範圍也更大，情況更複雜。