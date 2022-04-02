　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海單日確診破6000「規模比武漢大」　陸專家：嚴重性低

▲▼上海半封城。（圖／路透社）

▲上海半封城。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

上海疫情嚴峻，1日再度新增本土感染個案6311例，佔全大陸近64%。曾赴湖北武漢支援、上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真1日指出，上海此次疫情規模比武漢大，但疾病嚴重性低。

▲▼上海疫情,大陸疫情,上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真。（圖／大江東）

▲上海集中隔離點醫療救治組組長陳爾真。（圖／大江東）

據《人民日報》報導，陳爾真曾是上海第三批援鄂（編按：湖北）醫療隊隊長，他1日受訪時指出，兩次「戰爭」面對的都是呼吸道傳染病，跟當年的武漢相比，上海在準備上、經驗上要好一些。

陳爾真直言，這次上海疫情的規模比武漢還要大，但他話鋒一轉，指「疾病的嚴重性比武漢要低」，Omicron BA.2這個變異株毒力下降、傳播力在增強，傳播速度很快，所以無症狀感染者越來越多，增加了管控難度、壓力很大。

他表示，目前來看，上海的救治比較平穩，會盡快按照「應收盡收」、「應隔盡隔」來落實。由於此次上海感染個案中多數是無症狀患者，陳爾真指出，會嚴格按照《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》的要求，對無症狀感染者監測體溫和症狀，適當對症處理；對有症狀的患者進行藥物治療，特別是對有基礎疾病的患者，都有相關預案、措施，確保治療能夠繼續進行。

▲▼上海疫情,上海方艙醫院。（圖／大江東）

▲上海方艙醫院。（圖／大江東）

如今，上海浦西也進入「封控」狀態，吉林在「封省」狀態下疫情仍在擴散，外界開始質疑強力圍堵的利與弊。對此，大陸國家衛健委1日召開疫情防控會議，強調堅持「外防輸入、內防反彈」總策略、「動態清零」總方針。

會議指出，要堅決克服松懈麻痹思想，把工作思路轉變到應對Omicron變異株疫情上來，採取更加有力的措施，盡快阻斷疫情傳播蔓延，堅決守住不出現疫情規模性反彈的底線，鞏固來之不易的疫情防控成果。

據大陸國家衛健委通報，上海1日新增本土感染個案6311例，分別是本土確診260例、本土無症狀患者6051例。上海市委副秘書長、市政府秘書長馬春雷表示，浦東、浦南的核酸篩查已接近尾聲，明1日起浦西的篩查全面展開，涉及1600萬人，管控範圍也更大，情況更複雜。

ET快訊
LIVE／新北增52例全台最多　侯友宜最新說明
本土連日破百「連假後恐升級？」　陳時中：會採特殊手段預防
快訊／首例變異株「XE」侵台！　病狀曝光
陳時中：99.7%都輕症　中重症1人死亡
本土+160創新高！　「輕症分流」措施公布
台中婚宴「基因定序出爐」！　再增7人確診
基隆小吃店+42！　陳時中：仍在增加
快訊／雨彈狂轟！　3縣市發布大雨特報
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海單日確診破6000「規模比武漢大」　陸專家：嚴重性低

陸學者：俄烏衝突可視為台海危機預演　中國能從中學到很多東西

22歲孕婦早產1子「4天後再生1男嬰」！還有2孩在腹中　醫護驚呆了

昆山防疫再升級　要求企業「輪休減產、居家辦公」

男友變心！21歲傻妹竟花663萬「請大師做法事」　人財兩空慘爆

上海半封城第五日增6311例本土　浦東全區均為封控或管控區

香港將展開「全民快篩」　林鄭月娥：不等於「全民強檢」

宅男去健身房被撲倒！粉衣女當眾脫衣喊「睡覺嗎」　心酸故事曝

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦「突母子雙亡」死因曝　尪心碎討公道

上海買菜難！奢侈品店卻送「精美蔬果」維繫VIP　網怒：旱的旱死

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

Selina和男友「吃飯也要十指緊扣」　Ella：分開一下會崩潰？...大唱《我懷念的》

美壯漢收編95隻遭棄吉娃娃　還為狗重新裝修「吉度有愛」

【聲林之王3】EP12 精華｜不分伯仲！「金曲歌手廝殺」 楊淑喻夾帶殺氣猛攻　阿蘭聲嘶力竭奉陪到底｜庾澄慶 徐佳瑩 韋禮安 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

水泥塔壓垮電塔「釀高鐵斷電」　現場噴火光！目擊者喊：X杯

車禍沒擺警示牌！後方大塞車　路過騎士爆氣「直接現場教學」

上海單日確診破6000「規模比武漢大」　陸專家：嚴重性低

陸學者：俄烏衝突可視為台海危機預演　中國能從中學到很多東西

22歲孕婦早產1子「4天後再生1男嬰」！還有2孩在腹中　醫護驚呆了

昆山防疫再升級　要求企業「輪休減產、居家辦公」

男友變心！21歲傻妹竟花663萬「請大師做法事」　人財兩空慘爆

上海半封城第五日增6311例本土　浦東全區均為封控或管控區

香港將展開「全民快篩」　林鄭月娥：不等於「全民強檢」

宅男去健身房被撲倒！粉衣女當眾脫衣喊「睡覺嗎」　心酸故事曝

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦「突母子雙亡」死因曝　尪心碎討公道

上海買菜難！奢侈品店卻送「精美蔬果」維繫VIP　網怒：旱的旱死

屏東保5員警高雄執勤確診　足跡：宗教聚會、佳冬粄條店

LIVE／基隆爆增42例！　林右昌最新記者會說明

舞蹈老師傳播鏈定序出爐！與大潭電廠相同　地緣關係恐還有隱藏個案

靈異「鬼娃」驚悚影片曝光！玩偶3階段自己轉頭彎腰　詭異來歷成謎

4個月1370例確診「重症人數曝光」！　網一看狂喊：還不共存

上海單日確診破6000「規模比武漢大」　陸專家：嚴重性低

爽住渡假房回家秒換負壓隔離病房　超衰情侶檔遊阿里山確診

軟嫩好吃飄迷人肉香！爽嗑嘉義溫體牛肉鍋　麻油炒牛肝邪惡度爆表

運價連跌11周仍比去年同期高73%到117% 　中遠海控首季獲利估年增79%

台南40分鐘高空煙火秀明登場！還有壯觀12門蜂炮　爽逛120攤市集

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

大陸熱門新聞

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

宅男去健身房被撲倒！女脫衣喊「睡覺嗎」

國中體育狼師性侵5女！竟忍不住自爆

陸本土+9875創新高　疫苗耗資5410億

夫肉身擋火護妻！夫妻傷重雙亡留3孩成孤兒

中芯國際研發人員卻一年跑掉577名

外籍男勃起50小時！醫院PO洋丁丁保衛戰激怒全網

22歲孕婦懷4胞胎不同天分娩！醫護震驚：奇蹟

上海買菜難！奢侈店卻送蔬果討好VIP

21歲傻妹花663萬　做法事挽回男友

上海本土+6311例！浦東全區均為封控或管控區

華為完成換屆選舉　孟晚舟升任輪值董事長

「博士生學霸」騎腳踏車當外送員：小孩生病需要錢

昆山防疫再升級　要求企業「輪休減產」

更多熱門

相關新聞

新竹市+2　10歲童座位都近確診同學

新竹市+2　10歲童座位都近確診同學

新竹市新增2名確診個案，為案23916（女）與案24015（男）。新竹市衛生局吳欣席局長說明，2案均為日前公布案23263（關東國小學生）的匡列接觸者，2案第一次PCR採檢陰性，居家隔離第3天出現發燒等症狀，就醫採檢後確診，2案共匡列5名同住家人與關東國小同社團30人進行PCR採檢及居家隔離。

宜蘭3所全校停課再+2　中山國小下午公布

宜蘭3所全校停課再+2　中山國小下午公布

本土病例再破百　陳時中最新說明

本土病例再破百　陳時中最新說明

蘇貞昌拋新台灣模式　柯文哲：政府不要拐彎抹角

蘇貞昌拋新台灣模式　柯文哲：政府不要拐彎抹角

確診護理師照護個案居隔驗陽　竹縣再+2

確診護理師照護個案居隔驗陽　竹縣再+2

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情上海疫情上海封城

讀者迴響

熱門新聞

牙痛拖了7天！懷胎9月孕婦突母子雙亡

增160例本土、244例境外移入「雙創新高」

眾量級愚人節「宣布大事」！

放完4天連假「升三級機率多少？」鄉民答案一致

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

Selina雙腿傷疤像魚鱗！「男友1句話讓她痛哭」

老公拒絕恩愛3個月！妻氣離婚「幹嘛娶我」

網瘋傳郭雪芙《華燈》露點影片　經紀人發聲

林明禎搬離台灣！清空台北高級房：我得繼續向前

百萬YTR「逼車砸窗」影片瘋傳！

若確診破千人！前台大醫曝別慌「3個救命關鍵」

張惠妹等7年攻蛋...開場10分鐘就喊卡！

妹子理想身高？一票愛爆「1範圍」：都長腿

潔癖女屎忍3天「連屁都放不出」！醫嘆：第三期了

快訊／「小林同學」林昀儒驚傳確診　返國落地採檢陽性

更多

最夯影音

更多
【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜徐佳瑩 同理 阿蘭 身騎白馬｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3
【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 純享版｜乱彈阿翔 李拾壹 九九 良心｜庾澄慶 徐佳瑩 Faye詹雯婷 Bii畢書盡 曹雅雯 乱彈阿翔 Lulu黃路梓茵｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

【聲林之王3】EP6 精華｜史詩級大作！阿蘭.同理融古調元素吟唱《身騎白馬》新樣貌圓徐佳瑩心願｜庾澄慶 乱彈阿翔 Faye 曹雅雯 畢書盡 Lulu｜Jungle Voice 3

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

張惠妹被禁足7年後攻蛋開唱　台上詢問「犯人們」：就你們害的啊！

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

水泥塔倒塌「近距離視角曝」　怪手駕駛跳車逃！下秒煙霧瀰漫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面