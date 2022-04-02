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新北投入近3千萬　改善17校、25棟偏鄉教師住宿環境

▲▼新北投入近3千萬，改善17校、25棟偏鄉教師住宿環境。（圖／新北教育局提供）

▲新北市府改善偏鄉教師住宿環境，圖為修繕過的瑞亭國小教職員宿舍，提供更新完善的廚房設備。（圖／新北教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

為了提供偏鄉教師更佳住宿環境，新北市向中央爭取補助，加上市款共挹注近3000萬元，協助新北市內17所偏遠地區及非山非市學校改善教師住宿環境，並進行25棟宿舍的修繕工程或設備更新，例如改善瑞亭國小教職員宿舍屋頂漏水情形，讓教師安居，更能全心全意地在教學上付出、帶給學生更優質的教育。

新北教育局長張明文指出，新北市一直非常重視教育資源平衡，為均衡城鄉教育資源，協助非山非市與偏遠學校教育發展，教育局除每年編列預算投入偏鄉教學環境改善外，也積極向中央爭取經費，從104年起迄今已挹注超過2.5億元，用來興建及整修師生宿舍，並進行設備的添購、更新等，改善教師的居住環境，提升教師留校教學意願及學生學習品質。

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以瑞芳地區為例，教育局指出，當地濕氣較重，瑞亭國小教職員宿舍屋頂原本有漏水情形，校舍外牆及內部設備容易受潮，使用上也不易維持，校方運用這筆補助款進行室內整修及屋頂防水隔熱工程。

▲▼新北投入近3千萬，改善17校、25棟偏鄉教師住宿環境。（圖／新北教育局提供）

▲修繕過瑞亭國小教職員宿舍，提供新穎舒適的房間環境讓教師休息與備課。（圖／新北教育局提供）

瑞亭國小校長柯俊生表示，這次補助款改善宿舍的居住環境，也進行設備汰換，提升住宿品質，讓老師無後顧之憂，安心地在教學上付出；該校總務主任劉員池也說，偏遠地區教師的流動往往受交通和環境影響，這次宿舍品質改善，相對提高誘因，有助於師資的穩定，有利於偏鄉教育的長期發展。

▲▼新北投入近3千萬，改善17校、25棟偏鄉教師住宿環境。（圖／新北教育局提供）

▲豐珠中學宿舍嶄新兼具安全與美觀的樓梯扶手，讓學生安全無疑慮。（圖／新北教育局提供）

而位於貢寮區的豐珠中學，建校迄今19年，因臨近太平洋海岸，東北季風加上漫長雨季，校園扶手欄杆已呈繡蝕狀態，透過教育局補助，全面汰舊換新，教學區、宿舍區所有的樓梯扶手欄杆，兼顧安全美觀與無障礙設計，豐珠中學校長陳紅蓮指出，所有的扶手欄杆全面更換，在空間、視覺方面都煥然一新，讓老師跟學生在行走上更安全，也更喜歡住宿。
 

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