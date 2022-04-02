保障民眾生命財產安全　南消建置119受理民眾報案及指揮派遣系統備援機制　

▲台南市消防局119報案指揮系統，因應天災、設備線路中斷、大規模停電，甚或機房損毀等不可預期狀況，積極建置各項系統備援機制，確保救災指揮系統不輟，維護市民安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年來，各式風災、震災等大型複合式災害發生頻率日益增加，所造成的危害與影響也不斷擴大，除了民眾，119也同樣面臨這些災害的威脅，例如疫情感染、設備線路中斷、大規模停電，甚或機房損毀等不可預期狀況，更積極建置各項系統備援機制。

為了要避免資通訊設備不可預期的故障，影響119受理民眾報案，台南市119有著不同的備援策略，從最基本的電力備援、資料備援、系統備援、同地備援、異地備援到全機房的異地備援，從手動備援到系統自動備援等，而不同災害類型也須有相對應的備援策略來因應。以消防局為例，現行119備援機制可依地緣關係區分為同地備援與異地備援兩種方式。

同地備援：該備援機制如一般電腦機房的資料備份、系統備援等，機房設備以虛擬主機為主，如果實體主機發生異常，系統可立即自動轉換至其他虛擬主機運作，以確保資訊服務不中斷，另外針對無法虛擬化的實體主機設備，例如電話交換機等，則採實體備援作法，除主機設備備援，且進線線路也採雙網路備援。此外，為防止無預期之故障，另備有多路市話及行動話機做為第二道備援，如民眾報案無法正常進線，則將系統切換為市話及行動話機做為應變。

異地備援：當永華區119備援機制也中斷無法受理派遣之情況，會立即啟用6線市話備援機制（第一大隊及第七大隊各3線）協助受理派遣任務，並在消防局民治備援中心開設3線派遣席次，隨時防止不預期之突發事件發生，協助受理派遣，異地備援每月派員前往實施備援演練，常保基本3線受理正常使用，以維持緊急事故受理民眾報案與救災救護派遣勤務正常運作。

消防局長李明峯認為保持119備援機制正常運作可說非常重要，它承擔著備位派遣之重要角色，所以要求除了委請廠商定期進行設備落實維護外，每月皆排定指揮中心執勤員輪流至該民治備援中心進行119受理報案及指揮派遣演練，期能透過演練與整備，讓受理派遣更加順暢，以保護人民生命財產。