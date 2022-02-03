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派出所QR-Code防吃案糗成防疫措施　民眾問：不是簡訊實名制喔

▲▼高市警局未防止員警吃案，特地設置報案QR-Code方便民眾使用。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高市警局未防止員警吃案，特地設置報案QR-Code方便民眾使用。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市政府警察局為防止員警不得有拒絕或推諉受理報案情事，自去(110)年11月22日起，結合110手機簡訊報案系統，設計「防制推諉受理或拒絕受理報案之QR-Code」圖案，張貼於全市186個警察分駐(派出)所、偵查隊、警備隊及交通分隊值班台，供報案民眾對於員警處理案件有疑慮卻無法得到即時回應時掃描條碼進行報案之申訴，警察局會立即指派幹部處理回復。

警察局表示，為了即時解決民眾的問題，若到派出所報案時，遇有員警未依規定完成報案程序、到所報案未取得報案證明單、員警要求另外約時間再報案等疑似推諉不受理或對處理案件過程有疑慮，可以透過QR-Code掃描進行報案申訴。

▲▼高市警局未防止員警吃案，特地設置報案QR-Code方便民眾使用。（圖／記者吳世龍翻攝）

此報案系統自實施以來截至目前尚未有受理申訴案件，但有97位民眾誤以為是政府實聯制「QR-Code」掃描後傳送，警察局勤務指揮中心先發送「已指派專人為您處理」簡訊回復報案人，並及時通知幹部與該97位報案人取得聯繫，警局勤指中心了解後發現都是誤傳，驚嚇一下之虞卻是會心一笑，同時再次宣導讓民眾了解警局為民服務之用心與決心。

局長黃明昭自信警局各級同仁受理民眾報案絕對不會故意不受理，自實施後均無民眾申訴或檢舉，顯見警察局同仁均非常用心致力為民服務及受理案件，除勉勵同仁持續保持外，更應讓民眾感受到警察絕不推諉、拒絕受理報案之決心。

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QR-Code報案110實名制

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