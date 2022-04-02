東南水泥壓垮雙鐵！劣跡起底曾活埋工人　廠商面臨停業法辦

記者葉國吏／綜合報導

高雄東南水泥廠1日因工程承包商施工不慎壓倒高壓電塔，導致高鐵左營至台南站交通中斷。肇事的承包商炯德營造4個月前才因拆除物不穩，致怪手遭倒塌的噴霧塔掩埋，一名翁姓工人不治。廠商也將面臨停業處分並依公共危險罪移送法辦。

▲水泥塔倒塌「可怕角度」影片曝光。（圖／翻攝記者爆料網）

高市府表示，市府工務局、環保局及勞工局依空污法、職安法、建築法及營造業法分別處以最重裁處，廠商未按照施工計畫拆除，給予停業處分並依公共危險罪移送法辦，強調將對東南水泥求償到底。

據了解，承包東南水泥的工程單位為炯德營造股份有限公司，登記在高雄市前鎮區。這家公司去年11月30日在高楠公路負責東南水泥廠噴霧塔拆除工程，就曾因拆除物不穩倒塌，導致42歲翁姓工人和怪手連人帶機具遭倒塌的噴霧塔掩埋，翁男經送醫不治。

▲高雄東南水泥拆廠房導致電塔倒塌。（圖／台電提供）

東南水泥過去就曾因違反空污法21次，被開罰410多萬。2016年又被民眾檢舉傳出異味，稽查後又被發現缺失以及4個登革熱點再開罰10萬。

昨日再度發生嚴重工安意外，高雄市府痛批，東南水泥的包商炯德營造拆除廠房二度引發意外，將給予停業處分並依公共危險罪移送法辦，強調將對東南水泥求償到底。