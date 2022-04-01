　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不只交通部！　高雄市發聲明跟進：對東南水泥求償到底

記者賴文萱、董美琪／綜合報導

高雄市楠梓區東南水泥舊廠拆除工程今日下午發生拆除意外。市府接獲通報後立即啟動緊急應變，副市長林欽榮立即率相關局處至現場。高市府表示，市府工務局、環保局及勞工局依空污法、職安法、建築法及營造業法分別處以最重裁處，廠商未按照施工計畫拆除，給予停業處分並依公共危險罪移送法辦。高市府強調，本事件對市民造成損失及不便，市府會對東南水泥求償到底。

東南水泥施工事故造成高鐵、台鐵暫停行駛，交通部長王國材稍早表示，將對東南水泥求償到底。對此高雄市政府表示，這次拆除工程因未做好相關灑水防制措施，倒塌時還激起一陣巨大揚塵，造成嚴重空氣污染，環保局將依違反空污法32條規定處以重罰500萬元罰鍰。

▲▼水泥塔倒塌「可怕角度」影片曝光！司機跳車狂奔10秒…遭粉塵吞末。（圖／翻攝記者爆料網）

▲水泥塔倒塌「可怕角度」影片曝光。（圖／翻攝記者爆料網）

又本件初判為營造廠拆除不慎，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，雇主如未設置必要安全衛生設備及措施，得依職業安全衛生法第43條規定，處雇主最高新台幣30萬元罰鍰。

在拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，並不得妨礙公眾交通。拆除過程違反建築法及依營造業法規定，處最高新台幣77萬元罰鍰。

▲▼東南水泥廠區施工造成電塔倒塌。（圖／台電提供）

▲東南水泥廠區施工造成電塔倒塌。（圖／台電提供）

又本案因致生公共危險，如承攬工程人或監工人於營造或拆卸本件建築物時，有違背建築術成規之情形，後續市府擬依刑法第193條規定，將承攬工程人或監工人移送法辦，最高可處3年以下有期徒刑。

此外，本案營造廠未按施工計畫書施工。工務局經檢視拆除影片營造廠確實未按施工計畫書施工，嚴重影響公共安全予以開罰最高罰鍰，並依公共危險罪移送法辦，並給予停業處分。

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
不敢上公廁！潔癖女屎忍3天「連屁都放不出」　醫嘆：第三期了
快訊／楊勇緯土耳其大滿貫賽勇奪金牌！　今年首金入袋
快訊／高鐵22:40恢復通車！加開2班左營－南港自由座列車
不只交通部！　高雄市發聲明跟進：對東南水泥求償到底
張惠妹睽違7年攻蛋　超大咖女神「躲一樓觀眾席」朝聖
快訊／施工不當害高鐵停駛　東南水泥道歉了
水泥塔倒塌「可怕影片」曝光！司機跳車狂奔10秒…遭煙塵吞末
高鐵停駛「逾11萬人受害」　交通部要對東南水泥求償到底
東南水泥高塔倒塌「引巨大揚塵」　高雄環保局重罰5百萬
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不只交通部！　高雄市發聲明跟進：對東南水泥求償到底

水泥廠連假前撞電塔害高鐵停駛　蔡英文指示：降低對旅客影響

快訊／北市再公布10張海量足跡！農委會、松山機場淪陷

水泥廠連假前搞垮電塔害高鐵停駛　蘇貞昌指示儘速搶修

快訊／說謊代價！北市大學生疫調謊報害全校停課　最重恐被罰30萬

霜降、原肉怎麼分？營養師教授「一招」辨真假

快訊／4天春假變年假　北市14校、9千學生疫情停課最長到4月10日

五千鄉親擠爆東港東隆宮　周春米展現團結勝選氣勢

神準預言疫情4月反撲　柯文哲盼：是可以控制的復發

基隆執行「類普篩」　柯文哲酸中央：常發明第一次看到的名詞

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

剛送走慢慢...洛威拿六六也離世　媽接連痛失2愛犬：走得很突然

不只交通部！　高雄市發聲明跟進：對東南水泥求償到底

水泥廠連假前撞電塔害高鐵停駛　蔡英文指示：降低對旅客影響

快訊／北市再公布10張海量足跡！農委會、松山機場淪陷

水泥廠連假前搞垮電塔害高鐵停駛　蘇貞昌指示儘速搶修

快訊／說謊代價！北市大學生疫調謊報害全校停課　最重恐被罰30萬

霜降、原肉怎麼分？營養師教授「一招」辨真假

快訊／4天春假變年假　北市14校、9千學生疫情停課最長到4月10日

五千鄉親擠爆東港東隆宮　周春米展現團結勝選氣勢

神準預言疫情4月反撲　柯文哲盼：是可以控制的復發

基隆執行「類普篩」　柯文哲酸中央：常發明第一次看到的名詞

北市大天母校區有確診足跡　台啤英熊緊急宣布閉門比賽

快訊／大樂透頭獎1億元1注獨得　彰化開出

YAMAHA歐洲推「電動小50」！外型酷似Gogoro、充飽單趟可跑37公里

澤倫斯基暗示「中國對台灣開戰」：不能阻止俄國　會發生類似戰爭

快訊／楊勇緯勇奪土耳其大滿貫賽金牌！　今年首金入袋

快訊／高鐵22:40恢復通車！加開2班左營－南港自由座列車

羅賓森下體中招「怒打臉林宜輝」　他2月槓上吳岱豪被球砸

不只交通部！　高雄市發聲明跟進：對東南水泥求償到底

辯稱「有黑影附在母身上」46刀砍死老母　桃園地院收押

台鐵左營=楠梓恢復雙向通車　台南高鐵站周邊重要路口南警加強交通疏導

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

政治熱門新聞

快訊／新北+40最新足跡　橫跨台北、基隆、桃園、台南

快訊／北市開第一槍！　校外教學、畢業旅行都暫緩

役期延長4個月擬變1年　實施時間曝光

疫情爆發！北市公布7張足跡　好市多、錢櫃、師大知名皮膚科診所入列

快訊／北市大學生疫調謊報　最重恐被罰30萬

沒公德心！大學生疫調說謊還打球、打麻將　黃珊珊怒斥：害人害己

快訊／新北暴增27例　足跡橫跨8行政區

快訊／4天春假變年假　北市14校、9千學生疫情停課最長到4月10日

快訊／北市再公布10張海量足跡！農委會、松山機場淪陷

快訊／新北+40「分佈8行政區」　中和26例最多

快訊／新北今再爆雙位數確診　侯友宜15時親上火線

快訊／北市今再爆本土確診　文山區幼兒園老師確診

水泥廠連假前撞電塔害高鐵停駛　蔡英文指示：降低對旅客影響

快訊／北市30多歲男足跡「跑遍5行政區」　好市多、麥當勞上榜

更多熱門

相關新聞

東南水泥聲明：承包商「施工不當」深表歉意

東南水泥聲明：承包商「施工不當」深表歉意

東南水泥廠包商1日進行水泥高塔拆除工程，因作業不慎，導致水泥高塔倒塌，壓倒鄰近電塔導致高鐵運輸停擺。對此東南水泥發晚間發表聲明，像受到影響的旅客，以及社會大眾鄭重道歉。

高雄環保局開罰「東南水泥」：巨大揚塵重罰500萬

高雄環保局開罰「東南水泥」：巨大揚塵重罰500萬

水泥塔倒塌畫面曝　高鐵秒斷電

水泥塔倒塌畫面曝　高鐵秒斷電

拆水泥塔釀「高鐵之亂」　涉公共危險罪移送

拆水泥塔釀「高鐵之亂」　涉公共危險罪移送

拆廠不慎弄倒電塔「影響高鐵班次」　東泥：會負起監督承包商責任

拆廠不慎弄倒電塔「影響高鐵班次」　東泥：會負起監督承包商責任

關鍵字：

東南水泥

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土增104例「再創新高」

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

張惠妹等7年攻蛋...開場10分鐘就喊卡！

即／高鐵今晚不再發車北上！近10萬人受影響

快訊／郝劭文爆求婚成功！單膝跪下捧戒告白

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

不斷更新／全台41校宣布停課！累計10縣市有師生確診

快訊／今增104例本土「分佈9縣市」

旅客塞爆高鐵台南站 大罵：愚人節開玩笑嗎？

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

4縣市最深！本島今年「剩1地沒淪陷」

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

快訊／新北+40最新足跡　橫跨台北、基隆、桃園、台南

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面