不只交通部！　高雄市發聲明跟進：對東南水泥求償到底

記者賴文萱、董美琪／綜合報導

高雄市楠梓區東南水泥舊廠拆除工程今日下午發生拆除意外。市府接獲通報後立即啟動緊急應變，副市長林欽榮立即率相關局處至現場。高市府表示，市府工務局、環保局及勞工局依空污法、職安法、建築法及營造業法分別處以最重裁處，廠商未按照施工計畫拆除，給予停業處分並依公共危險罪移送法辦。高市府強調，本事件對市民造成損失及不便，市府會對東南水泥求償到底。

東南水泥施工事故造成高鐵、台鐵暫停行駛，交通部長王國材稍早表示，將對東南水泥求償到底。對此高雄市政府表示，這次拆除工程因未做好相關灑水防制措施，倒塌時還激起一陣巨大揚塵，造成嚴重空氣污染，環保局將依違反空污法32條規定處以重罰500萬元罰鍰。

▲水泥塔倒塌「可怕角度」影片曝光。（圖／翻攝記者爆料網）

又本件初判為營造廠拆除不慎，造成高塔倒塌，致使壓倒電塔，雇主如未設置必要安全衛生設備及措施，得依職業安全衛生法第43條規定，處雇主最高新台幣30萬元罰鍰。

在拆除建築物時，應有維護施工及行人安全之設施，並不得妨礙公眾交通。拆除過程違反建築法及依營造業法規定，處最高新台幣77萬元罰鍰。

▲東南水泥廠區施工造成電塔倒塌。（圖／台電提供）



又本案因致生公共危險，如承攬工程人或監工人於營造或拆卸本件建築物時，有違背建築術成規之情形，後續市府擬依刑法第193條規定，將承攬工程人或監工人移送法辦，最高可處3年以下有期徒刑。

此外，本案營造廠未按施工計畫書施工。工務局經檢視拆除影片營造廠確實未按施工計畫書施工，嚴重影響公共安全予以開罰最高罰鍰，並依公共危險罪移送法辦，並給予停業處分。