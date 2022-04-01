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高鐵停駛「逾11萬人受害」　交通部要對東南水泥求償到底

▲▼台鐵、台電、高鐵全力搶修，希望今晚恢復電力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台鐵、台電、高鐵全力搶修，希望今晚恢復電力。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者李宜秦／台北報導

台灣高鐵今（1）日15:39因鄰近左營站之東南水泥施工事故造成台南－左營間暫停行駛。目前統計共影響79班次、11.4萬人，交通部長王國材表示，將對東南水泥求償到底。

今日15:39鄰近高鐵左營站北側東南水泥廠區施工，儲倉倒塌，引起台電69KV輸電線路斷線墜落於高鐵主線正上方，進而影響高鐵主線供電中斷。台電已於20:45左右移除高鐵電車線上方導線。

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高鐵公司預估需時2小時完成搶修及30分鐘工程車調度、送電，預定於23:00恢復台南至左營間營運。總計影響高鐵79班次，旅客數約11萬4千人。

王國材表示，目前高鐵從台南站到左營站用遊覽車接駁運送，總共台南站有85輛；左營站已安排80輛對開。剛又指示公路總局亦調度179台遊覽車 (左營端79輛，台南端100輛)加入高雄、台南間接駁，並協調國道客運業者高雄場站加開北上班次因應。

▲▼台鐵、台電、高鐵全力搶修，希望今晚恢復電力。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高鐵停駛影響人數破11萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

今天將會把旅客全面疏運完畢，站不留人，對於清明疏運首日旅客在車站長時間等候，造成旅客不便，深感抱歉。受此事件影響，台鐵局配合台電電力搶修，新左營=楠梓間斷電封鎖營運中斷，已於20時51分通電，恢復雙線通車，已加入疏運高鐵旅客任務。

王國材強調，東南水泥施工不慎重，造成台電和高鐵損失，將研議後續求償事宜。

針對不少旅客抱怨高鐵應變差，王國材表示，高鐵公司車站應變仍然不足，針對旅客疏導、引導應變不足，他已經要求高鐵公司總經理鄭光遠，請高鐵公司檢討緊急應變的措施。

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