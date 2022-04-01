北市大天母校區1學生確診　45師生隔離、300人採檢

▲北市大天母校區一名學生確診，校方針對約300位師生做PCR篩檢。（圖／摘自北市大網站）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，校園頻頻頻傳師生確診個案，今天（1日）傳出台北市立大學天母校區有一名學生確診，台北市立大學代理校長邱英浩接受《ETtoday新聞雲》詢問時證實，北市大天母校區的確有一名學生確診，已匡列45名師生隔離，並在今天早上針對約300位師生做PCR篩檢，校方也採取高標準，春假到4月5日為止，但4月6到8日全校採取遠距教學，預計4月11日才恢復實體授課。

隨著疫情升溫，校園師生確診個案如雨後春筍般冒出，今天傳出台北市立大學天母校區有一名學生確診，並匡列45位師生，隨後送入旅館隔離，同時今天早上聯合醫院派出行動檢疫車進入校園，針對師生做PCR篩檢。

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北市大代理校長邱英浩中午接受《ETtoday新聞雲》詢問時證實，北市大天母校區有一學生確診，已匡列45名師生隔離，並在今天早上擴大匡列300位師生做PCR篩檢，昨天校方已經先進行重點清消，北市環保局則在今天進入校園進行全面清消。

邱英浩進一步說明，北市大明天起到下週二（5日）為清明連假，在今天中午開完防疫會議後，校方採取高標準，春假到4月5日為止，但4月6到8日全校採取遠距教學，兩個校區的學生都不用到校上課，預計4月11日才恢復實體授課，後續會依據政府防疫規定辦理。