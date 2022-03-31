崇右科大2學生確診　校方：即刻起勿入校「遠距教學至4／11」

▲崇右影藝科大宣布從今天起到4月10日全面啟動遠距教學。（圖／記者郭世賢攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續蔓延，今天（31日）新增56例本土案例，各級學校陸續爆發有師生確診，繼台北商業大學今天宣布4月7日到10日採取預防性遠距教學，位於基隆的崇右影藝科技大學，因為篩檢出2名學生確診，宣布從今天起到4月10日全面啟動遠距教學，請學生即刻起不要入校，在自家住處進行線上遠距就學，直到4月11日才恢復實體上課。

▼崇右科大宣布即日起全面啟動遠距教學。（圖／讀者提供）

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本土疫情升溫，根據教育部校安通報系統統計，截至昨天下午3時止，共有雲林縣、台北市、高雄市、基隆市、新竹縣、新北市、桃園市、新竹市及宜蘭縣計9縣市、17所園校（含幼兒園1所、國小6校、國中3校、高級中等學校3校、大專校院4校），採全校或部分班級停課（含線上教學）。

近期疫情也燒入校園，北北基陸續有學校傳出師生確診，昨天就有老師確診的北商大，今天宣布做出預防性遠距教學措施，北商大表示，考量近期本土疫情變化快速且嚴峻，而北商大從本週六（2日）放假到下週三（6日），清明連假期間人員移動頻繁，為避免連假結束過後發生感染，所以先進行預防性的線上遠距教學，和昨天北商大有老師確診無關，目前無新增個案。

此外，位於基隆的崇右影藝科技大學，也在今天宣布，從今天起到4月10日為止，全校全面啟動遠距教學，請學生即刻起不要入校，在自家住處進行線上遠距就學，直到4月11日才恢復實體上課。

《ETtoday新聞雲》稍早向崇右科大教務處查證，不願具名職員表示，因為有2名學生確診，依規定就是停課不停學，並啟動遠距教學，相關資訊則以基隆市政府說法為主，校方不便多說。