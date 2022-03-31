舞蹈老師傳播鏈擴大！宜蘭+3　1國中2小學預防性停課10天

▲宜蘭3校染疫，先後預防性停課10天。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

桃園舞蹈老師傳播鏈擴大，31日宜蘭羅東國中一家長及凱旋國小外聘舞蹈老師、新生國小一女學生先後染疫，宜蘭教育處針對這3校已進行預防性停課10天。

宜蘭31日新增3例，案23499為20多歲男性，為凱旋國小外聘舞蹈老師，是30日確診外縣市個案宜蘭市喜姆比舞蹈教室的工作團隊成員，Ct值14.88。第2例是案23500Ct值11.5，曾在3月28日自行開車載上舞蹈班的女兒及太太，到30日確診老師位於桃園的舞蹈教室上課，由於在孩子們練舞時，他與老師有一起吃點心；第3案23501，是新生國小未滿10歲女學，她是宜蘭市喜姆比舞蹈教室學生，因舞蹈老師確診，採檢結果確診，Ct值為27.3。

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有關羅東國中的篩檢情形，宜蘭衛生局表示，總計篩檢1,740人，PCR結果皆為陰性。而喜姆比舞蹈藝想空間有72位學生和7位老師，在72位同學之中，除了1名確診的學生，其餘都是陰性；至於7位老師中，有3位已於昨(30)日確診，其餘4位除了1名老師確診，其餘都是陰性。

羅東國中一家長及凱旋國小外聘舞蹈男老師、新生國小一女學生先後染疫，3校預防性停課情形如下：

羅東國中屬外縣市確診案的2位外聘老師，全校3/30-4/8停課10天。

凱旋國小位外聘老師確診，這名外聘老師授課班級3/31-4/9停課10天。

新生國小1女學生確診，低年級（6個班）3/31-4/9停課10天。