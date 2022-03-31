幫朋友出氣組「球棒隊」砸診所　高雄「打手里長」下場出爐

▲高雄鳳山蘇姓里長街頭鬥毆。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市鳳山區一名蘇姓里長去年6月間，為了幫林姓友人出氣，酒後組成「球棒隊」，到一家診所砸毀門口的氣球拱門，事後兩人到派出所投案，蘇姓里長原本還豪氣的說要一肩扛下，到了法院卻「慫掉」，辯稱是去勸架，高雄地院審理後，依毀損罪判蘇姓里長、林男各判拘役20天及30天，都緩刑2年。

▲高雄鳳山蘇姓里長街頭鬥毆還波及機車。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不過，蘇姓里長惹的麻煩可不只這一樁，今年3月17日凌晨4時許，鳳山警方接獲報案，有民眾在街頭鬥毆，員警到場後，發現是蘇姓里長和一名陳姓男子因細故發生口角引發衝突，以致雙方出手互毆，還波及停放於路邊重機車7輛造成毀損。

判決書指出，蘇姓里長的林姓友人和鄰居邱姓醫生有嫌隙，去年6月15日晚上林男和醫生吵完架後，跑到蘇姓里長辦公室喝酒，席間林男抱怨醫生，表示想報復洩憤。

蘇姓里長為了「力挺」林男，16日凌晨2時許，蘇姓里長帶林男到邱姓醫生的診所，出發前林男還撿了里長辦公室外面的棍棒，一行人一下車，林男就開始砸診所門前擺放的氣球拱門。

兩人砸毀拱門後，蘇姓里長說「出氣就好了」，便帶林男去派出自首，蘇姓里長還向警員謊稱診所氣球拱門是他毀損的，由他負責和解、賠償，並在檢方偵查時坦承幫助毀損罪，但被起訴後卻翻供否認涉案，辯稱只是去勸林男不要生氣，回來再說。

不過，法官認為案發前蘇姓里長已知林男與醫師有糾紛，林男想報復時卻未加阻止，還帶林男到診所，見林男撿拾棍棒、砸毀拱門氣球時，均未阻止，顯見他雖未參與毀損行為，但始終給予林男物質上、精神上的助力，構成幫助犯。

法官考量2人想要和解，只是邱姓醫師無意願，依毀損罪判林男拘役30日、易科罰金3萬元、緩刑2年，須向公庫支付2萬元罰金，蘇姓里長則被判處拘役20日、易科罰金2萬元、緩刑2年，須向公庫支付1萬元罰金。