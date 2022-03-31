陸教授施壓台灣學生國籍寫China　外交部譴責：政治黑手伸入學術

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者呂晏慈／台北報導

近日一段義大利米蘭理工大學（Milan Politecnico University）中國籍教授視訊授課的影片曝光，竟在課堂上公然要求台灣留學生在論文中標註來自中國，校方得知後表示，已啟動內部調查。對此，外交部發言人歐江安31日在例行記者會答覆媒體提問表示，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權宣稱代表台灣或矮化我國人使用的國名，近來中國政府及人民持續將政治黑手伸入學術領域及文化藝術，相關不當行為已經引起國際社會的強烈反感。

義大利米蘭理工大學中國籍陳姓教授日前利用小組報告講評時，不當要求我國留學生將個人國籍更改為中國。歐江安表示，針對中方教師的霸凌行為，我國駐義大利代表處已於第一時間致函米蘭理工大學校長Ferruccio Resta表達我國嚴正關切。米蘭大學已正式回函表示，校方已責成紀律委員會就本案展開內部調查，未來將依調查結果作出處置。

歐江安指出，外交部高度遺憾中國籍教師無視分際、在自由民主國度竟濫用教師權威擅自脅迫我國學生更改其國家認同與國名，對於中國籍教師成為中國政府政治打手的失當行徑也表達最嚴厲譴責。外交部並已責成駐館持續追蹤該校調查結果，以維護我國國家尊嚴與學生的就學權益。

外交部重申，中華民國台灣是主權國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府沒有一天統治過台灣，自然無權宣稱代表台灣或矮化我國人使用的國名。近來中國政府及人民持續將政治黑手伸入學術領域及文化藝術，相關不當行為已經引起義大利人民及國際社會的強烈反感，義大利國會議員表達高度關切，當地媒體及國際輿論也嚴詞批評。

外交部強調，台灣與義大利兩國一向共享民主、自由、人權等普世價值。針對中國人士於學術殿堂中進行政治宣傳及不當霸凌，我國呼籲義大利與台灣共同譴責並拒絕中方蠻橫行徑，並持續強化與台灣等理念相近國家的合作與交流，以捍衛民主自由不受霸權壓迫。