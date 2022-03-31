不贊同台男赴烏參戰！他曝國際戰事驚險經歷：你分得出友軍嗎

▲Allen lin在美軍服役期間參與2次波灣戰爭。（Allen lin提供）

圖文／鏡週刊

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，很多人認為此次參軍是應烏克蘭官方的請求，只是，「當烏克蘭提出希望世界各地能夠支援的呼籲時，某程度上也是政治宣傳，它可能並沒有能力收下（支援者）。」

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台灣超過一甲子無戰事，是幸運，卻也使得多數國人對戰爭的認知有限。真實的戰爭是什麼樣子？我們採訪美國陸軍退役少校陳昭泓，他曾3次外派中東，在伊拉克與阿富汗戰事中擔任美軍顧問，第一次是在伊拉克，當時敵方每天使用迫擊砲、火箭攻擊基地，還曾經企圖攻入基地，因此發生槍戰。他回憶，當時他的床位距離吃飯的地方一百公尺，那條路他每天必須經過三次，有位印度籍廚師在那條路上被迫擊砲炸死，那時他恰巧請假回台，後來再到基地，不免聯想自己可能有同樣遭遇。

今年46歲的Allen lin，15歲移民美國，17歲參加美國陸軍，2004到2005年駐防伊拉克，參與第二次波灣戰爭，「我記得那天是11月11日，早上市區就已經很不安寧，槍聲都在響了，到處都在冒煙，外面已經打起來了。」回憶起人生第一次與敵方交火，Allen lin說：「七點過後天色暗了，突然槍聲大作，迫擊砲開始掉下來。我們很快進入陣地，敵人對我們開火，可以聽到子彈劃過身邊的聲音，打到後面的紐澤西護欄，然後啪一聲，子彈碎掉。」

▲Allen lin駐防伊拉克摩蘇爾時曾與民兵交火，擊退敵方攻擊。（Allen lin提供）

Allen lin 服役的單位是美軍陸軍心戰暨民事旅，屬於特戰體系。在真正進到戰場執行任務前，美國陸軍對這些尚未上過沙場的菜鳥們，會進行約莫半年的集訓，接著又有三週的行前集訓，讓士兵更新戰地資訊、了解戰地風土民情，以及配發新的作戰裝備；接著移轉到科威特的無人沙漠營地，關上三週適應當地氣溫，以免水土不服。

相較於美軍對士兵作戰前的嚴謹訓練及考核，對於此次台灣部分民眾響應烏克蘭徵召國際志願兵，Allen lin並不贊同，「比如說一個烏克蘭人和一個俄國人站在一起，你分得出哪位是友軍嗎？他們軍服穿得幾乎是一樣的。」除了必須仰賴情報更新的敵我辨識能力，語言與指揮系統亦是國際志願軍的挑戰。







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