　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不贊同台男赴烏參戰！他曝國際戰事驚險經歷：你分得出友軍嗎

Allen lin在美軍服役期間參與2次波灣戰爭，駐防伊拉克摩蘇爾時曾與民兵交火，擊退敵方攻擊。（Allen lin提供）

▲Allen lin在美軍服役期間參與2次波灣戰爭。（Allen lin提供）

圖文／鏡週刊

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，很多人認為此次參軍是應烏克蘭官方的請求，只是，「當烏克蘭提出希望世界各地能夠支援的呼籲時，某程度上也是政治宣傳，它可能並沒有能力收下（支援者）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣超過一甲子無戰事，是幸運，卻也使得多數國人對戰爭的認知有限。真實的戰爭是什麼樣子？我們採訪美國陸軍退役少校陳昭泓，他曾3次外派中東，在伊拉克與阿富汗戰事中擔任美軍顧問，第一次是在伊拉克，當時敵方每天使用迫擊砲、火箭攻擊基地，還曾經企圖攻入基地，因此發生槍戰。他回憶，當時他的床位距離吃飯的地方一百公尺，那條路他每天必須經過三次，有位印度籍廚師在那條路上被迫擊砲炸死，那時他恰巧請假回台，後來再到基地，不免聯想自己可能有同樣遭遇。

今年46歲的Allen lin，15歲移民美國，17歲參加美國陸軍，2004到2005年駐防伊拉克，參與第二次波灣戰爭，「我記得那天是11月11日，早上市區就已經很不安寧，槍聲都在響了，到處都在冒煙，外面已經打起來了。」回憶起人生第一次與敵方交火，Allen lin說：「七點過後天色暗了，突然槍聲大作，迫擊砲開始掉下來。我們很快進入陣地，敵人對我們開火，可以聽到子彈劃過身邊的聲音，打到後面的紐澤西護欄，然後啪一聲，子彈碎掉。」

Allen lin在美軍服役期間參與2次波灣戰爭，駐防伊拉克摩蘇爾時曾與民兵交火，擊退敵方攻擊。（Allen lin提供）

▲Allen lin駐防伊拉克摩蘇爾時曾與民兵交火，擊退敵方攻擊。（Allen lin提供）

Allen lin 服役的單位是美軍陸軍心戰暨民事旅，屬於特戰體系。在真正進到戰場執行任務前，美國陸軍對這些尚未上過沙場的菜鳥們，會進行約莫半年的集訓，接著又有三週的行前集訓，讓士兵更新戰地資訊、了解戰地風土民情，以及配發新的作戰裝備；接著移轉到科威特的無人沙漠營地，關上三週適應當地氣溫，以免水土不服。

相較於美軍對士兵作戰前的嚴謹訓練及考核，對於此次台灣部分民眾響應烏克蘭徵召國際志願兵，Allen lin並不贊同，「比如說一個烏克蘭人和一個俄國人站在一起，你分得出哪位是友軍嗎？他們軍服穿得幾乎是一樣的。」除了必須仰賴情報更新的敵我辨識能力，語言與指揮系統亦是國際志願軍的挑戰。




更多鏡週刊報導
【全文】烏克蘭難民潮湧入　波蘭台灣人火線救援直擊
【台男闖烏俄戰場1】18歲時就想上戰場　台灣動漫宅直闖烏克蘭參戰
【台男闖烏俄戰場2】他斷開家人也沒朋友　單程機票飛烏克蘭「待到戰爭結束」

►寵毛孩必備這件超級好物！

ET快訊
快訊／柯文哲脫口罩開唱！　衛生局確定要開罰了
台灣沒有要共存！陳時中揭「1數據」不放棄清零
快訊／北市確診足跡曝！　星聚點、SUKIYA、星巴克、霞海城
快訊／勒死兒女還自稱「99分媽媽」　單親媽最終判決出爐
快訊／和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值曝　妻女急採驗
孫藝真玄彬婚禮開始！「大咖自駕出席」百萬名車排一線
快訊／台東+5足跡！　台鐵、超商、圖書館
快訊／台南確診足跡曝！　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列
快訊／中和某公寓再增5確診！　雙和社區959人採檢出爐
快訊／高師大附小2童確診　全校1452人採檢出爐
快訊／基隆+22足跡曝！　安樂市場、銀行、廟口入列
快訊／全新變異株BA.2.3超毒！　樹林科技廠+13
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

雲林宣布提升防疫　遶境香客、陣頭人員禁止進入校園

快訊／台中嬤打過3劑參加婚宴染疫　曾接孫「幼兒園明停托一天」

關鍵在施打時機　副作用1族見「第四劑計畫」崩潰：不想再打了

和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值僅11.5　急匡妻女採驗

不贊同台男赴烏參戰！他曝國際戰事驚險經歷：你分得出友軍嗎

快訊／台東本土+5！1男嬰也確診　足跡包含台鐵、超商、圖書館

父病重在床！醫「續命針一次一萬」不能停打　他崩潰：要救嗎？

台南確診足跡曝...新北個案3日遊　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列

客庄券加碼抽獎送iPad、iPhone13！首波416人中獎名單出爐

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

阿金半路「屎在滾」跳車解放　騎士待轉格彎腰撿屎：好尷尬

汪小菲「就妳蹦噠歡，有完沒完」開撕　小S無辜遭罵32字大器回應

五月天慶25週年「進進出出」狂開車　代表作《說好不哭》？！阿信：我和我最後的絕望

回家了！蔡進國遺體運抵山下　失聯4天...兒女淚崩悲迎父親

女友寄貨慢吞吞他車內碎念　車門一開秒變嗲喊：寶鼻～❤

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

雲林宣布提升防疫　遶境香客、陣頭人員禁止進入校園

快訊／台中嬤打過3劑參加婚宴染疫　曾接孫「幼兒園明停托一天」

關鍵在施打時機　副作用1族見「第四劑計畫」崩潰：不想再打了

和舞蹈老師一起吃點心確診！宜蘭爸Ct值僅11.5　急匡妻女採驗

不贊同台男赴烏參戰！他曝國際戰事驚險經歷：你分得出友軍嗎

快訊／台東本土+5！1男嬰也確診　足跡包含台鐵、超商、圖書館

父病重在床！醫「續命針一次一萬」不能停打　他崩潰：要救嗎？

台南確診足跡曝...新北個案3日遊　旗哥牛肉湯、三井Outlet入列

客庄券加碼抽獎送iPad、iPhone13！首波416人中獎名單出爐

「北投鬼樓」搭上房市順風車　單價衝上37萬創社區新高

初鹿牧場媽1家5口確診！新北中和娘家聚餐後發燒　1歲兒也染疫

宋兆文／俄傷亡慘重烏慘勝　兩岸能戰但不求戰

100元「神秘白飯」掀討論　爭鮮2款愚人節限定商品4／1正式上架

全聯連續5天滿千元送千點、咖啡半價　美妝家電預購爆殺3折起

柯文哲脫口罩唱歌慘了！北市衛生局要開罰　最高恐罰1.5萬元

《黃金歲月》黃文星被笑胖！　怒瘦5公斤曝秘訣：男演員也有羞恥心的

驚悚瞬間曝光！凌晨「飛車撞路桿」車頭爛毀　屏東醉女送醫

台航「台敏輪」交船　簽3年半浮動長約　今年三新船加高獲利

「俄軍沒有停止炮擊！」　英國防部警告：基輔近郊恐再爆激戰

男騎車2惡狗突竄出猛吠狂追　他魔性笑聲急停「與狗對嗆」

生活熱門新聞

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「最正護理師」曝病史！她變光禿禿1年崩潰

暴增87例創新高　該重返三級警戒？網抖：「3行業」會倒光

婆婆逛好市多狂掃2車！正妹媳婦看傻

即／台中林酒店休館！今80間訂房全退

即／高雄2國小童確診　急匡學校、補習班百人採檢

即／台中傳確診！Buffet喜宴群聚狂燒

不斷更新／全台18校停課　疫情燒進校園

義大利麵店曬對話3點回擊　Joeman回應了

更多熱門

相關新聞

中和公寓9人染疫　醫點名「頂樓加蓋」成破口

中和公寓9人染疫　醫點名「頂樓加蓋」成破口

本土疫情不斷延燒，而中央流行疫情指揮中心昨公布，新北市中和社區群聚案新增6例相關確診病例，目前同棟公寓共累計9人染疫。對此，醫師潘建志除分析傳染途徑，更點名台灣的「頂樓加蓋」是獨有的防疫破口，數量太多，「抓不勝抓」。

14歲少年搭「自由落體」慘遭甩出...墜地慘死

14歲少年搭「自由落體」慘遭甩出...墜地慘死

台中安養院驚爆虐老　菩提仁愛之家回應了

台中安養院驚爆虐老　菩提仁愛之家回應了

陸「口剝蠶豆」被踢爆　老闆娘竟回：被忌妒

陸「口剝蠶豆」被踢爆　老闆娘竟回：被忌妒

台男動漫宅烏克蘭參戰！沒買回台機票

台男動漫宅烏克蘭參戰！沒買回台機票

關鍵字：

鏡週刊Allen lin

讀者迴響

熱門新聞

《與神同行》金香起新戲出意外！2台大車對撞　製作人死亡

快訊／本土暴增87例、境外增152例「雙創新高」

獨／陳喬恩登記結婚嫁小9歲男友！現場照曝光

俄軍性侵烏克蘭16歲少女！音檔曝光吃狗肉

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　

越晚越冷雨擴大　連假「全台連下2天」探12℃

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

S媽護航前女婿「汪小菲11字回應了」！

獨／台中喜宴群聚吃Buffet　醫：恐已擴散

不斷更新／全台24校停課！9縣市爆師生確診

即／高雄+4！台中恐怖婚宴延燒2國小生染疫

快訊／67歲布魯斯威利宣布退休

快訊／美影藝學院：對威爾史密斯祭出「紀律處分」

快訊／金門防疫破功！　26歲男確診

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

更多

最夯影音

更多
「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs

「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落 23歲騎士崩潰：買不到24hrs
台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

台灣首奪「世界麵包大賽」冠軍　現場播放國歌！駐法處喊驕傲

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

比特犬熱情迎接雙腳剎不住　害哥慘跌在地...撞完秒開溜

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

蕾菈美臉「腫成豬頭」整型慘樣曝 完全認不出！粉絲直呼：像顆包子

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面