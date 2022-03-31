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社會 社會焦點 保障人權

25歲女待轉區遭撞飛命危！駕駛肇逃...家屬怒：又拿癲癇發作當藉口

記者陳凱力、林冠吟／新竹報導

新竹縣竹北市23日發生一起嚴重車禍！一名女騎士行經勝利七街與莊敬北路路口，於機車待轉區等紅燈時，遭到後方同向行駛而來的白色轎車猛烈撞擊後肇逃，造成女子當場失去生命跡象，緊急送醫急救後雖恢復生命跡象，但情況仍不樂觀。女子的舅舅出面控訴，指出肇事者自稱是癲癇發作，無意識闖紅燈肇逃，讓他完全無法接受。

▲新竹23日發生一起嚴重車禍，肇事的白色轎車闖紅燈猛撞在待轉停等紅燈的女性騎士。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹23日發生一起嚴重車禍，肇事的白色轎車闖紅燈猛撞在待轉停等紅燈的女性騎士。（圖／記者陳凱力翻攝）

該起車禍發生在竹北市23日晚上9時許，遭撞的女子（25歲）舅舅還原當時情況表示，當時外甥女6點多下班，和朋友約在大遠百用餐，9點用完餐後順著莊敬北路往勝利七街，由東往西準備要回家，卻在待轉區停等紅綠燈時，遭到後方闖紅燈的白車未減速猛烈撞上，當場失去生命跡象，所幸一旁遭撞但傷勢較輕的騎士見狀，緊急對女子CPR，才讓女子到院後恢復生命跡象，但情況仍相當不樂觀。

▲▼新竹車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼女騎士在待轉區停等紅燈，卻遭後方白車猛烈撞擊。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）

舅舅指出，經醫生診斷，外甥女受有雙側肺挫傷、頸椎第一二節半脫位、外傷性蜘蛛膜下腔出血、及硬腦膜下出血等症狀，目前用葉克膜維持生命跡象，前幾天更因此出現急性腎衰竭等併發症情形。

不過舅舅也控訴，肇事者到案後，儘管有提供一筆治療費用，道歉的時候卻表示，釀成整起車禍的原因，是因為自己當下癲癇發作，完全不知道發生什麼事，但這樣的原因讓他們相當無法接受。

舅舅表示，為何肇事者明知道自己有癲癇病情，卻仍要開車，事後查看相關行車紀錄器與監視器畫面後，更發現肇事者還有能力駕車逃離現場，根本不像癲癇發作失去意識的患者。

▲▼新竹車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼舅舅出面控訴，怒批肇事者根本就是將「癲癇」當作免死金牌。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹車禍。（圖／記者陳凱力翻攝）

他還指出，更有網友匿名向他投訴，指出肇事者根本就不是第一次肇事，先前闖紅燈肇事時，一樣指出自己是因「癲癇」發作，讓他怒批所謂的「癲癇」發作，根本就只是為了要逃避刑事責任，仗著「癲癇」發作這塊免死金牌，來傷害別人。

他也向有關單位疾呼，希望外甥女不是白白受傷，也是最後一個受傷的，對於癲癇患者是否能開車上路一事，希望政府能夠重視。

警方對此表示，經查發現，肇事駕駛李姓男子未減速闖紅燈，沿路追撞3部機車騎士與乘客，並沿路拖行一部重機車後，在撞擊對向停等自小客車，且李男在事發後，並未停車進行查看，造成被撞騎士受有骨折、擦挫傷等情事，其中一名被撞機車女騎士，更因傷重當場昏迷。

警方指出，經酒測後發現雙方均無酒測情形，詳細肇事原因仍有待釐清，不過李男闖紅燈肇事一事，除將依法告發外，也要將李男依公共危險罪與過失致重傷罪移送地檢署偵辦。至於李男自稱有癲癇等情形，因警方尚未收到相關證明，仍有待進一步釐清。

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