搶救30年來最大血荒　東森新媒體員工熱情挽袖捐血響應

▲全台面臨30年來最大血荒，東森集團特別在東森新媒體南港辦公室舉辦「東森捐愛・熱血常在」捐血活動！東森新媒體一級主管（左起）副總編輯譚志東、總編輯林妏純、總經理陳安祥、東森集團首席技術長陳光武、製作部副總溫成，號召同仁一起挽袖捐血！（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

挽起袖子，捐出熱血！尚未退燒的疫情，讓台灣捐血人數持續下滑，全台各血型的血量皆無法長期供應，各地醫院不時傳出血荒，南部甚至還傳出斷崖式下降，面臨30年來存量最低點的困境。曾多次號召員工響應捐血活動的「東森新媒體ETtoday」，今（9/20）再度於南港辦公室舉辦「東森捐愛・熱血常在」一日捐血活動，不僅有一級主管一早就主動捲起袖子等著捐血車到來，熱情的年輕同仁也為了獻出熱血特地排開工作，只希望能幫助到需要的人，一起通過防疫與血荒的考驗。

究竟台灣各地有多缺血？從「台灣血液基金會」網站的即時資訊就可見端倪。一般來說，正常的庫存量應該要能供應7日以上，然而目前各地皆有庫存量僅4～7日的偏低狀況，其中台北與新竹的A、O、AB型最為稀缺，高雄A、B、O型也僅有4～7天存量。血荒最為嚴重的台中，B型、AB型庫存量僅4～7天，A型、O型血量的供應量更是不足4天，急需各方熱血人士不吝伸出援手！

▲截至今（9/20）止，全台最新血液庫存量。（圖／翻攝自台灣血液基金會網站）

東森集團長期發起愛心活動，即使在抗疫期間也不遺餘力，引領員工跑在公益最前頭，「東森新媒體ETtoday」定期聯繫捐血中心，於南港辦公室設立捐血車的一日活動，亦持續多年。令人感動的是，每年除了同仁們挽袖捐血，周邊居民看見捐血車停靠，也會主動詢問並加入行列，此次更有人開車路過，便隨即停車跟著捐出熱血，總經理陳安祥聽聞也感動表示，可見這幾年持續不間斷的一日捐血活動，相當有意義。

「近期，全國因為疫情的關係導致30年來最大血荒，雖然我們有些前線同仁，有的從國外採訪回來，有的也有接觸史甚至確診，但只要是排除疑慮的年輕同仁，大家都很熱心捲起袖子來捐血，希望對近期的血荒有所貢獻！」陳安祥暖心表示，「東森新媒體一直以來都希望能回饋社會，除了在媒體上展現我們的價值，實際上我們也希望能身體力行為社會做點事！」

▲▼想成為捐血人必須要符合多項健康標準，在疫情肆虐當下實屬不易，符合資格的東森新媒體員工，紛紛挽起袖子登上捐血車！

每次活動皆會共襄盛舉的總編輯林妏純也說出許多同仁的心聲，她表示自己平常想做公益，但媒體的工作總是讓人抽不出時間，如今捐血車就停在自家公司門口，響應一下可說是舉手之勞。「愈是血愈少的時候，愈需要大家一同響應。」她也特別鼓勵有意捐血的人，定期2、3個月捐血，對身體也有促進新陳代謝等益處，希望能在一天之內號召更多熱血力量！

▲總編輯林妏純鼓勵大家定期捐血！

往年一日捐血活動成果頗豐，去年據統計共號召64人，募集近16,000毫升的熱血。今年也有不少評估過個人健康的同仁選擇一次捐出500毫升，希望貢獻雙倍的力量！下午活動結束，扣除不適合捐血的人，總共募集68袋血，達17000CC捐血量，期望能為近期血荒稍解燃眉之急。

過去，東森集團也積極藉由捐予雙北1,000萬防疫善款，與防疫人員共同守護家園，此外也陸續捐贈三軍總醫院防護衣，以及防疫門診專區使用的大型防疫帳篷，體貼前線人員與辛苦候診的民眾。東森集團期待以自身回饋社會的行動拋磚引玉，無論是平日的公益、特殊時期的抗疫實戰，甚至是血荒告急的嚴峻時刻，都能與全台醫護人員和人民站在同一陣線。

▼總經理陳安祥（中）認為，東森新媒體除了期許能在媒體上展現自身價值，也希望透過公益活動，帶領同仁身體力行為社會做點事！