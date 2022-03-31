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花蓮佐倉公墓212無主先人安奉晉塔　公園開發突破瓶頸

▲▼佐倉公墓無主先人福遷法會由市長魏嘉賢擔任主祭安奉儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

佐倉公墓無主先人福遷法會由市長魏嘉賢擔任主祭安奉儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮佐倉公墓舉行無主先人福遷法會，29日辦理安奉儀式，市長魏嘉賢擔任主祭，恭請佐倉212位無主先人至新城鄉思源樓安奉，期盼先人在清幽的環境中安心長眠，也為佐倉遷葬畫下完美句點。

魏嘉賢市長28日偕同主任秘書翁美華及殯葬管理所長陳柏欣出席佐倉公墓無主先人福遷法會，向焦面大士、各姓歷代祖先、無祀孤魂及地藏王菩薩等神明、好兄弟祭拜後，隨即展開一整天的誦經普渡。

▲▼佐倉公墓無主先人福遷法會由市長魏嘉賢擔任主祭安奉儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

安奉儀式，魏嘉賢市長再度來到佐倉的大眾廟，分別向地藏王菩薩等神明祈求安奉順利，並期盼212位無主先人到了新的環境後能夠有舒適的安息之所。法師完成誦經後，支援此次安奉儀式的清潔隊員以接力方式將暫放在佐倉第一公墓納骨塔的212位無主先人的骨灰罈一一搬到車上，在法師引領下，前往新城鄉思源樓納骨塔。

▲▼佐倉公墓無主先人福遷法會由市長魏嘉賢擔任主祭安奉儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

無主先人的骨灰罈一一搬到車上，在法師引領下，前往新城鄉思源樓納骨塔。

「一角可安棲不分貴賤，同歸堪稱善那有賢遇。」佐倉公墓A區遷葬作業歷經多年終於在今年一月完成全區遷葬，也讓公園的開發案邁向新的里程碑。

殯葬所長陳柏欣指出，佐倉公墓過去因人管理，沒有規劃的密埋及荒塚縱橫，疊葬相當嚴重，以致淪為荒煙蔓草的雜亂景象，因此有不少墓基沉陷地下，墓碑破損或字跡模糊不清，或是墓塚被樹木毀壞，經公告後無人認領，明顯屬於長年無人掃墓的墳墓，市公所因此將這些無主墓起掘並暫置臨時納骨塔，讓其安寧有所。

▲▼佐倉公墓無主先人福遷法會由市長魏嘉賢擔任主祭安奉儀式。（圖／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉賢表示，市公所在這三年持續執行起掘墓基，並在去年爭取基金辦理安奉作業，將無主先人安奉到新城的納骨塔，當地環境清幽又有專人維護管理，可讓先人有舒適莊嚴的安息之所，展現花蓮市公所對先人的尊重。

魏嘉賢強調，政策是永續性的，期盼未來的行政首長能夠接續執行B區與C區的遷葬工作，讓佐倉公園的規劃工程可以順利完成，不但是民眾最為親近的公園綠地，也能透過經費爭取，為大花蓮地區的全民提供複合式運動設施。

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