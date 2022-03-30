新竹女上班失蹤...竟在台南墜崖　警消連手搜山緊急尋獲送醫

▲高雄、台南警、消人員同適守民眾搜山，尋獲墜落山坡60公尺深的張女送醫，成功挽回一命。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新竹市警方3月27日接獲報案，指張姓女子上班途中不知去向，張女情緒不穩恐有危險，經緊急協尋查出張女最後竟出現在台南龍崎區龍船窩紫竹寺附近，經動員警消及民眾搜山，終於29日下午在寺後約60公尺深處發現張女倒臥，經救護張女無生命危險，緊急送往署立新化醫院救治，並通知家屬到院照顧。

警方指出，1名張姓女子上班途中失蹤，家屬向新竹市警局報案，經調閱手機基地臺發話位置，位在高雄市內門區中埔桃1之21號，經通報高雄市警察局協尋。高雄市警局旗山分局接獲通報後，即派員於基地臺周邊搜尋，發現張女所駕自小客車停放於台南市龍崎區龍船窩紫竹寺前，於3月27日深夜10時28分轉通報台南市警歸仁分局協尋。

歸仁分局獲報後即由轄管龍船派出所副所長宋文輝帶同巡守隊實施搜尋，並同步通報消防局派員共同搜救，搜尋至28日凌晨2時未獲始收勤。28日該所所長許明郎持續率民力加強紫竹寺周邊搜尋亦無所獲。

基於家屬緊迫心情及被協尋人生命安全，歸仁分局鍥而不捨持續調集分局警力，結合警消、民力共23名，另旗山分局亦動員警民力22名，合計動員55名，於29日下午1時許共同於紫竹寺周邊山區分區進行大規模搜尋行動。另囑專人調閱紫竹寺廟方所有監錄系統影像，逐一詳實過濾周邊出入人車，期能搶在黃金72小時內找出張女下落。

經動員大批警民力搜山，同時監錄系統觀看人員並詳實過濾，始於29日下午5時許在某支監錄系統影像內發現張女身影，張女於影像中狀似行跡慌張，快速往寺廟後方迴廊移動，並爬上擋土牆消失而去。

專案人員現此一線索，即集中人力往該區搜尋，於下午5時40分許於紫竹寺後方駁坎約60公尺深處發現張女倒臥身影，經消防局人員前往救護，張女無生命危險，緊急送往署立新化醫院救護，並通知張女家屬到院就近照顧。

警方表示，本案有賴家人發現異常立即報案請求協助，歸仁警分局同仁即時利用科技定位將範圍縮小，並結合鄰近相關友軍單位共同實施分區搜尋，不放棄所有可能，最終結果圓滿，讓張女家得以平安團聚。