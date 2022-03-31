300萬人疫苗保護力失效引爆疫情？　陳時中搖頭曝原因

記者嚴云岑、黃翊婷／台北報導

台大公衛教授陳秀熙昨日（30日）表示，目前台灣的群體免疫力約有六成，但隨著疫苗保護力消退，3月中旬約有300萬人的疫苗保護力失效，4月恐怕會再次引爆疫情。對此，指揮中心指揮官陳時中回應，疫情再起與疫苗過了效期關聯性不大，因為疫苗與病毒傳播並無絕對效力，但與重症死亡率有絕對的影響。

▲陳秀熙呼籲民眾盡快接種第三劑。（資料照／記者李毓康攝）

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陳秀熙30日出席醫界聯盟基金會講座時提到，目前台灣的群體免疫力約有六成，而去年接種兩劑AZ疫苗的族群，在同年12月中保護力已經掉到50％，如果沒有接種第三劑補強，只要有一點非藥物公衛措施（NPI）鬆綁，疫情就會捲土重來。

對此，指揮中心指揮官陳時中回應，未來疫情會不會再來一波是有可能的，只能努力去做，但疫情再起與疫苗過了效期關聯性不大，因為疫苗與病毒傳播並無絕對效力，卻與重症死亡率有絕對的影響，現階段最重要的是全力防堵基隆疫情。

▲陳秀熙擔心疫苗保護力失效後，4月疫情會再度爆發。（圖／記者嚴云岑攝）

不過，對於疫情與疫苗保護力之間的關聯，陳秀熙曾指出，3月中旬是去年5月施打莫德納、BNT的失效點，約有300萬人的疫苗保護力失效，這也是近兩週全台群聚感染爆發的原因之一；4月以後先前施打的兩劑疫苗保護力將開始下降至50％左右，尤其國內青少年仍未開放接種第三劑，若4月疫情再起，青少年族群將首當其衝。

陳秀熙建議，我國已購得Novavax疫苗，可考慮做為青少年第三劑使用，尚未施打第三劑的民眾也請盡快接種，提升群體保護力，才有可能在6月讓病毒走向類流感化。