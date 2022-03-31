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本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣

▲▼ 本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣 。（圖／翻攝自影片）

▲後疫情時代除了基本防疫之外，民眾還需要更全面的方法來保護自己和全家人的健康。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

隨著本土疫情不段延燒、人人自危擔心確診，特別是身處第一線的醫護人員，因為工作關係經常需要和病人接觸，面對高風險的工作環境，到底該如何防護並維持健康呢？耳鼻喉科醫師張益豪認為「保護好自己就是保護好家人!」，除了勤洗手、噴酒精、戴口罩等防疫基本功之外，還有許多細節都要留意，尤其是穿在身上的衣服，隨著我們的日常活動暴露在細菌、病毒風險的環境中，卻無法透過噴酒精清潔，因此洗衣更加要注意抗菌、抗病毒，才能避免病菌進入家中。

耳鼻喉科醫師張益豪表示，生活中其實有許多肉眼看不見的病菌，會隨著通勤、上班、上學或聚餐的活動而沾附在衣物上，他以自己為例說明，像是醫師袍就需要特別重視的防護點，因為工作場的關係，醫師袍可能沾附許多細菌和病毒，若是回家沒有立即清洗、僅丟在洗衣籃裡，也可能讓病菌飄散在空氣中、入侵家裡，造成自己與家人的健康危害。張益豪建議為了徹底清潔衣物，記得挑選能一次對抗包含冠狀病毒和流感病毒共三大病毒的洗衣產品，他還提醒民眾別忘了細菌也是影響健康的風險之一，因此清洗後能持續抗菌也是挑選洗衣產品的一大重點。https://bit.ly/3DnBLUH

▲▼ 本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣 。（圖／翻攝自影片）

▲▼醫師張益豪分享，洗衣產品最好具備抗菌、抗病毒和塵蟎，以及長效抗菌的功能。

▲▼ 本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣 。（圖／翻攝自影片）

市面上洗衣產品百百種，宣稱的功能五花八門，消費者站在貨架前看得眼花繚亂卻還是不曉得要選哪款才好，張益豪醫師就分享自己家中使用的是「白蘭4X酵素洗衣球」，產品擁有酵素潔淨配方，可以深入纖維清除塵蟎和過敏原；經實驗證實，對抗冠狀病毒和流感病毒*的效力高達99.99%；而且能持續抗菌長達48小時。不只能洗去污漬、異味，有這些實驗數據的證明更值得信賴。

▲▼ 本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣 。（圖／翻攝自影片）

▲▼ 本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣 。（圖／翻攝自影片）

▲「白蘭4X酵素洗衣球」產品表示具有99.99%抗病毒效果，且能持續抗菌長達48小時。

張益豪也以醫師袍做為實驗道具、模擬平時在診間實際沾附細菌的情況，在藍光燈照射之下，衣服上不少地方都呈現螢光色，代表殘留微生物反應，他表示這很可能就是人眼所看不見的細菌；另外他還使用了ATP實驗儀器檢測衣服的含菌數，可以看到經過「白蘭4X酵素洗衣球」清洗後的醫師袍，不僅在藍光燈的照射下沒有出現螢光反應，就連ATP檢測儀器顯示的含菌量也大幅度下降!

▲▼ 本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣 。（圖／翻攝自影片）

▲▼醫師張益豪透過實驗證明「白蘭4X酵素洗衣球」確實能有效除菌。

▲▼ 本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣 。（圖／翻攝自影片）

經過了長達兩年的疫情影響，民眾對於健康防護要求愈來愈全面，衣物清潔也必須跟著升級，張益豪醫師大方推薦他的秘密武器：能夠99.99%對抗三大病毒加上48小時長效抗菌的「白蘭4X酵素洗衣球」；且品牌表示產品經SGS驗證，且不添加三氯沙、磷、螢光劑及漂白劑，成分溫和不致敏，可以放心清洗全家人的衣物，天然酵素深入衣物纖維分解髒污、頑垢皮脂的同時，衣物不僅清新潔淨還為全家人實現輕鬆洗、安心穿的全新體驗。
難怪網路激推 網路限定4X洗衣球超值包：https://bit.ly/3DnBLUH

▲▼ 本土案例不斷新增！醫師必備99.99%抗病毒洗衣 。（圖／翻攝自影片）

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