指定賣場驚現助消化代謝好物！網友分享：93%有感回購*！

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指定賣場因時不時就祭出超狂折扣或是獨家熱門夯物，讓門市不分平假日總是人潮滿滿，最近賣場又再次出現了一波搶購潮，搶的不是別的、正是傳說中的助消化神器「善存3效順暢益生菌」，是家中不可或缺的常備品，因此許多人一知道指定賣場竟然有在賣，都立刻手刀衝現場掃貨。

家庭成員每個人對於健康的需求都不盡相同，家中的孩子需要調整體質，才能好好展現青春活力；身為家中頂樑支柱的爸爸媽媽們，繁忙生活中維持好消化道機能、幫助排便順暢，顧好身體自然有滿滿幸福感；長輩追求良好代謝、維持青春美麗。想要完成這些願望就靠「善存3效順暢益生菌」，備妥4大照護身體關鍵，維持健康！關鍵1是嚴選雙專利代謝菌與青春菌株*1，雙專利益生菌助消化、好代謝，人自然顯得年輕青春，輕鬆保持窈窕；關鍵2是經科學研究，按照建議攝取分量，一天2包即可補充100億好菌，天天吃，一週養出6倍好菌*2。

「善存3效順暢益生菌」貼心準備雙專利益生菌，專利青春菌、專利代謝菌，保證兩年效期，補充50億好菌! 另外添加了鳳梨酵素，能將大分子蛋白質分解成容易吸收的小分子胺基酸，幫助消化，而且採用多層包埋技術，讓好菌酸鹼存活率高達95%*3，從四面八方為守護好菌蓋起堅固的護城河。全球知名的綜合維他命品牌善存，運用品牌70年來豐富的營養科學經驗打造的「善存3效順暢益生菌」，擁有多種能幫助身體調整體質的關鍵優點，因此獲得超過百位專業醫師信賴*4，品質有保障。

不論是正在家中的孩子、每天職場家庭兩頭忙的父母，還是隨著年紀增長、身體的好菌跟順暢代謝和年輕時大不同的銀髮族，都需要天天保養身體，想要擁有代謝好、排便順暢以及維持青春好體質*6，不妨補充「善存3效順暢益生菌」，消化、代謝*5、青春*6一包三效，調整體質青春又窈窕，同時能提升保護力*7，機能多多又是適合一家大小的水果口味，指定賣場嘗鮮價1,299元，現正熱銷中，照顧全家人健康就從每天吃益生菌照顧消化道機能開始。

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*PIXNET痞客邦網友於2022年5月試吃善存3效順暢益生菌粉末顆粒，95位試吃者中達93%針對”回購意願”給予滿意或非常滿意之評分。

*1：係指 Lactobacillus paracasei、Bifidobacterium lactis、LactoLactobacillus plantarum之專利

*2：經人體實驗結果, 受試者每天食用2包, 連續7天糞便中雙歧桿菌的菌數為食用前之6倍

*3：善存3效順暢益生菌所使用的七株菌，經體外試驗在酸性／鹼性環境條件下的結果

*4：2023年7月16日台灣家庭醫學醫學會中，299位醫師參與問卷調查，之中有293位醫師對於[善存]品牌表示信賴或非常信賴。

*5： 促進新陳代謝

*6：青春美麗，調整體質

*7：改變細菌叢生態、維持消化道機能、調整體質

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（本篇圖／品牌提供）