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外送員稱「自我防疫」就能拒上樓？客服解答　二寶媽10分鐘KO

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲外送員以「自我防疫」為由，所以不願送上樓。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「同樣是外送員的我，竟然不知道現在還有這規定！」一位二寶媽日前在臉書《●【爆怨公社】●》發文，說家中有3歲跟5歲小孩要顧，她想休息也不方便下樓，所以叫了外送並請對方送上樓。外送員到了現場，則以「自我防疫」為由，要求她下樓拿餐點。原PO不禁求助客服，也揭曉最後結局，話題引發熱論。

這位女網友貼出兩人對話，只見她告知對方，「我樓上有小朋友，如不能送上樓，麻煩你可以棄單。」對方也頗為難，「我已經取餐就不能棄單了，取餐前才可以棄單」，希望她能下樓或請鄰居協助，「還沒解封，不想造成防疫破口。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲二寶媽也有在跑外送，根本沒聽過因為防疫規定不能送上樓。（圖／翻攝自爆怨公社）

原來是因為女網友一開始下訂單時，就有指定樓層「公寓4樓」，而且她自己就有在做外送，根本沒聽過政府的防疫政策有這樣的規定，「跟我說疫情關係規定不能送上樓，同樣是外送員的我，竟然不知道現在還有這規定！」於是她乾脆提議，就用平台的計時10分鐘機制處理糾紛，同時也向客服反應。

原PO也忍不住追問，「同樣是外送員，哪有不能送上樓的規定？」對方才表示，「不是規定，是自我安全防疫。」最後，客服回覆要求必須送上樓，外送員才軟化，「不好意思，剛剛客服打給我，有明確跟我說，需要送上樓了，我馬上拿上去。」

貼文一出意外爆共鳴，「我也遇過這樣的外送員，但我沒有妳好運，我不是現金單，他直接把我的餐點放在鐵門外水溝蓋旁」、「送餐上樓是本份，客人下樓拿餐是體諒，不代表全世界的客人都要做到下樓取餐」、「要賺錢，卻連上個樓都不願意，有敬業嗎」、「很多外送員打著疫情的關係不送上樓」、「沒那個腿，別賺那個錢。」

▼原PO和外送員的對話。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▼原PO和客服對話。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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