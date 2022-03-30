薪水不是最大問題？「5個公司弊病」留不住人才，就賺不了大錢

文／職場人

花了好幾年栽培的資深員工，最後卻默默離開你？好不容易徵到優秀人才，待不到半年就想離職？在這個人才不斷流動、失業率高的年代，無論你是企業老闆還是想要留住人才的主管，其實職場人離職也不完全是因為薪水問題，5個公司的隱藏弊病也許才是真推力！

常見公司弊病1：主管攬責過多

▲5個公司的隱藏弊病（圖／pixabay，下同）



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第1個公司常見的隱藏弊病為「主管攬責過多」，身為主管的你也常感嘆沒有得力助手幫忙嗎？有時不是下屬無才，而是你不願意或不放心下放權利，當主管攬太多責任在自己身上，而不想找員工幫忙時，就會導致員工能力進步有限，進而影響到考核升遷。

常見公司弊病2：職缺未透明化

第2個公司常見的隱藏弊病為「職缺未透明化」，公司有職缺卻沒有公開招聘，或是沒有對內部員工公開告示，就以任命的方式找人替補，尤其是管理階層和主管職缺若頻頻使用這種方式補人，就會導致內部員工升遷流動停擺。

常見公司弊病3：超額工作卻不願意補人

第3個公司常見的隱藏弊病為「超額工作卻不願意補人」，雖說冗員是公司最不願意承擔的成本，但員工承擔超過一個人的工作份量，公司卻遲遲未補助人力也是導致員工離職的一大推力。企業不該把員工離職率當成不可避免的「經營成本」，如果可以改善弊病提早預防，促使員工離職的原因是可以避免且不昂貴的！

常見公司弊病4：沒有給予員工輔助指導

第4個公司常見的隱藏弊病為「沒有給予員工輔助指導」，有些企業的工作風氣較為自由彈性，講求員工的創意與創新，不過這種自由並非完全放任，身為老闆和主管應該適時安排員工教育訓練或給予輔助指導，而不是到最後工作出了差錯才來怪罪員工。

常見公司弊病5：績效評估擺錯重點

第5個公司常見的隱藏弊病為「績效評估擺錯重點」，每家公司都有自己的一套績效考核標準，然而員工離職率較高的公司常見的考核方式，多是將重點放在員工犯了多少錯，而非做出什麼貢獻，日常也是問責處罰大於讚賞獎勵，負能量循環不只讓員工失去了信心也提不起勁努力，最終只能淪落到離職。

離職的員工雖然可以再找人替補，但卻影響了公司業務的進度，甚至浪費許多培育的人力和時間成本。許多企業都希望透過員工的離職來了解組織或人事出了什麼問題，但多數的離職員工鮮少說出真正離職原因，藉由上述5個常見的隱藏弊病來檢視，是不是公司升遷流動率過低、員工缺少主管方向指導，或是績效考核方式錯誤等。

Source：《留不住人才，你就賺不到錢》

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