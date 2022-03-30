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淨零排放8年花9千億！　環團批「2缺1低」：糧草未足就想打仗

▲▼國發會今日公布台灣2050淨零碳排路徑圖，國發會主委龔明鑫。（圖／記者余弦妙攝）

▲綠色和平指出，國發會主委龔明鑫稱淨零路徑將符合國際標準，但和日韓相比明顯削足適履。（圖／記者余弦妙攝）

記者許展溢／台北報導

國發會今（30日）公布「台灣2050淨零排放總說明」，綠色和平認為，備受外界矚目的淨零路徑，卻隱藏諸多問題，目前政府淨零路徑「兩缺一低」，缺預算、缺目標、低估成本，提出的9千億預算堪虞，此預算明顯低估淨零轉型成本同時，作為預算來源的國營企業及新增計劃都甚無保障。

綠色和平指出，國發會公布的淨零路徑指出，若要達到2050淨零排放，到2030年將新增近9千億的預算，其中主要靠國營事業（4400億）及新增計劃（3200億）作為主要預算來源，但台灣多年來，國營事業的財務狀況都極為吃緊，光是台電今年1月稅前已虧損59億，而中油到今年2月累積虧損也已達600億，逼近其資本額一半。而新增計劃中包括《氣候變遷因應法》內的碳定價，則尚未提出任何法案供社會討論，距離正式開徵仍遙遙無期。

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綠色和平氣候與能源專案主任鄭楚忻說，台灣目前淨零規劃可謂「糧草未足就想打仗」，在收入來源不穩定的情況下，就對未來支出畫下大餅。綠色和平指出，有效碳定價的收入將是其最重要的支柱，但照目前官員對於拉高碳定價的避而不談態度，不僅阻絕了路徑中各項措施的推動誘因，更讓人質疑沒有財源的政策該怎麼推行，若淨零路徑沒有搭配足夠有效的碳定價，就像一艘精工雕琢但缺乏動力的大船，再華美也到不了目的地。

綠色和平表示，在這極不穩定的預算中，也嚴重低估了淨零所需成本，反映行政院缺乏決心面對淨零轉型，首先與民生相關的淨零生活預算僅分配到210億，若借鏡2020年韓國所提出的綠色新政，光是包含推動公共設施全面零耗能建築的民生相關轉型，如建築物導入再生能源設備與隔熱材料、進行建築物翻修、綠色智慧學校、校園設置太陽能板等，該法案5年內就須投資6.2兆韓元（約相當於1500億新台幣），台灣的淨零生活，還沒起步就已遠遠落後。

綠色和平再指，備受矚目的碳捕捉技術則分配到415億，但以國際能源總署最新公布的數據估算，目前碳補捉的成本難以看到下降趨勢，若要讓民間投資碳補捉技術，其相關碳定價需達每噸60~70美元才能勉強打平能源均化成本，僅僅415億的預算，恐只能用來抵減臺灣年排放量的10%左右，且一年就用罄。

綠色和平呼籲，淨零路徑必須要提升2030年的台灣減碳目標至45%，並從2023年開始徵收每噸$300元的碳定價，每年以10%遞增，讓淨零路徑有足夠的預算與社會誘因去實踐轉型。

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