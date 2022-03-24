農地工廠「只顧納管不顧污染」　環團批經濟部退場機制玩假的

▲環團批經濟部污染退場機制玩假的。（圖／綠色公民行動聯盟提供）



記者許展溢／台北報導

農地違章工廠納管期限已在3月21日截止，經濟部積極輔導業者登記納管，有近4萬家農地工廠申請納管，走就地合法程序，按照工輔法規定，僅低污染工廠可申請登記納管，但綠色公民行動聯盟今（24日）表示，過去有少數中高污染工廠，假借低污染名義申請，竟通過審查，顯示沒有實質退場機制。



綠盟研究員陳震遠指出，環保署的資料已掌握到哪些是中高污染工廠，經濟部卻還是以低污染核發工廠登記證，顯然經濟部沒有確實勾稽環保署的資料，使得不肖業者有機可趁，成為管控農地污染風險的漏網之魚，且近期持續盤點資料，發現至少還有10間以上是有中高污染製程，卻以低污染登記納管的農地工廠。



陳震遠表示，經濟部對中高污染工廠的掌握已漏洞百出，現在有數萬間工廠申請納管，經濟部要如何確保不再有中高污染工廠假借低污染名義登記納管、持續經營？呼籲經濟部必須加強跨部會資料勾稽並建立完善的合作通報機制，因應緊接而來的未登工廠業別清查與污染管理。



綠盟副秘書長曾虹文說，農地工廠負擔的污染管理成本，一直以來都比工業區少很多，環境成本卻由社會大眾共同承擔，相較於工業區，農地極為敏感與脆弱，農地上的工廠必須要受到更嚴格的污染監督與管理。蘇院長在2019年修特登辦法時說「有污染問題的工廠絕不允許」，但現在為了大量納管，連重大違規的工廠都可以取得特登，可以說經濟部的污染退場機制是玩假的。



綠盟最後提出以下3點訴求：

1、經濟部進行跨部會資料整合與勾稽，重新清查盤點污染製程，確實掌握工廠的污染風險。

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2、經濟部修訂工輔法，檢討調整情節重大勒令歇業的高門檻，並將累犯納入退場機制。

3、經濟部盡速與農委會、環保署討論，制定合理且有效遏阻污染的退場機制。